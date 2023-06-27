Украинского актера жестоко избили в Дублине. Ему распороли лицо "розочкой" за пачку сигарет

23-летний украинский актер Александр Греков стал жертвой нападения гопников в центре Дублина. Его избили за пачку сигарет. Группа бандитов разбила стеклянную бутылку об его голову и этой же розочкой порезала лицо украинцу.
О деталях избиения молодого актера пишет местное издание The Irish Mirror.
Но нападавшие не остановились - они ударили "розочкой" Александру в лицо, оставив глубокие порезы.
Также, как оказалось позже, одна из нападающих больно кусала актера, пока другие ее друзья избивали его.
Александр Греков в больнице (фото: The Irish Mirror)
Мы счастливы, что он жив
Добавим, что в театре Abbey Theatre осудили "неспровоцированный акт бессмысленного насилия", совершенный у входа в их заведение.
А вот местная полиция по состоянию на данный момент не арестовала хулиганов.
Александр Греков в больнице (фото: The Irish Mirror)
Александр Греков - актер кино, окончил Национальный университет театра кино и телевидения имена Карпенко-Карого.
В настоящее время работает в Национальном театре Леси Украинки.
Актер сыграл в таких спектаклях, как "Калека с острова Инишман", "Нужен лжец!", "Волшебник", "Цвет жакаранды" и многих других.
В Дублине Александр вместе с украинскими коллегами ставили постановку "Переводов" по пьесе ирландского драматурга Брайана Фрила. Все сеансы представлений проходили с аншлагами!
Александр Греков (фото: instagram.com/aleksgrekov)
Ранее мы писали, что голливудский актер Шон Пенн сходил на свидание с украинской актрисой.