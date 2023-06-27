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Украинского актера жестоко избили в Дублине. Ему распороли лицо "розочкой" за пачку сигарет

Украинский актер Александр Греков (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

23-летний украинский актер Александр Греков стал жертвой нападения гопников в центре Дублина. Его избили за пачку сигарет. Группа бандитов разбила стеклянную бутылку об его голову и этой же розочкой порезала лицо украинцу.

О деталях избиения молодого актера пишет местное издание The Irish Mirror.

Детали ужасающей истории

Но нападавшие не остановились - они ударили "розочкой" Александру в лицо, оставив глубокие порезы.

Также, как оказалось позже, одна из нападающих больно кусала актера, пока другие ее друзья избивали его.

Александр Греков в больнице (фото: The Irish Mirror)

Мы счастливы, что он жив

Добавим, что в театре Abbey Theatre осудили "неспровоцированный акт бессмысленного насилия", совершенный у входа в их заведение.

А вот местная полиция по состоянию на данный момент не арестовала хулиганов.

Александр Греков в больнице (фото: The Irish Mirror)

Что известно об Александре Грекове

Александр Греков - актер кино, окончил Национальный университет театра кино и телевидения имена Карпенко-Карого.

В настоящее время работает в Национальном театре Леси Украинки.

Актер сыграл в таких спектаклях, как "Калека с острова Инишман", "Нужен лжец!", "Волшебник", "Цвет жакаранды" и многих других.

В Дублине Александр вместе с украинскими коллегами ставили постановку "Переводов" по пьесе ирландского драматурга Брайана Фрила. Все сеансы представлений проходили с аншлагами!

Александр Греков (фото: instagram.com/aleksgrekov)

Ранее мы писали, что голливудский актер Шон Пенн сходил на свидание с украинской актрисой.

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