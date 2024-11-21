Український воїн розчулив до сліз виконанням легендарної пісні Metallica: реакція гурту (відео)

"Нещодавно ми дізналися про культурний підрозділ ЗСУ від нашого Джеймса Хетфілда. До складу "Культурного десанту" входять 7 артистів світового рівня, які до війни були професійними музикантами, а зараз є солдатами. Гурт щойно завершив 170 концертів у рамках благодійного туру США", - сказано у повідомленні.

На відео зображено Тараса Столяра - розвідника 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони. До початку повномасштабного вторгнення він був учасником гурту ONUKA.

Він грає на традиційному українському інструменті - 62-струнній бандурі.

Що відомо про підтримку Metallica під час війни

Нагадаємо, Metallica - американський метал-гурт, створений вокалістом і гітаристом Джеймсом Хетфілдом і барабанщиком Ларсом Ульріхом у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, в 1981 році.

Група вже неодноразово висловлювала свою підтримку Україні після початку повномасштабного вторгнення. Музиканти брали участь у благодійній кампанії "Всі у моїх руках", де зібрали один мільйон доларів.

Потім вони з'явилися на благодійному концерті разом із гуртом The Hardkiss.

Навесні 2023 року Джеймс Хетфілд - соліст Metallica - відвідав українських військових Романа Денисюка та Ігоря Войного, які проходили лікування та реабілітацію у лікарні Колорадо Vail Health Hospital.

Денисюк та Войний виявилися шанувальниками Metallica, тому несподіваний візит рокера їх дуже порадував. Сам Хетфілд також не залишився байдужим до знайомства з українцями.