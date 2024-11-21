Украинский воин растрогал до слез исполнением легендарной песни Metallica: реакция группы (видео)

"Недавно мы узнали про культурное подразделение ВСУ от нашего Джеймса Хэтфилда. В состав "Культурного десанта" входят 7 артистов мирового уровня, которые до войны были профессиональными музыкантами, а сейчас являются солдатами. Группа только что завершила 170 концертов в рамках благотворительного тура США", - сказано в сообщении.

На видео изображен Тарас Столяр - разведчик 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны. До начала полномасштабного вторжения он был участником группы ONUKA.

Он играет на традиционном украинском инструменте - 62-струнной бандуре.

Что известно о поддержке Metallica во время войны

Напомним, Metallica - американская метал-группа, созданная вокалистом и гитаристом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в 1981 году.

Группа уже не раз выражала свою поддержку Украине после начала полномасштабного вторжения. Музыканты участвовали в благотворительной кампании "Все в моих руках", где собрали один миллион долларов.

Затем они появились на благотворительном концерте вместе с группой The Hardkiss.

Весной 2023 года Джеймс Хэтфилд - солист Metallica - проведал украинских военных Романа Денисюка и Игоря Войного, которые проходили лечение и реабилитацию в больнице Колорадо Vail Health Hospital.

Денисюк и Войный оказались поклонниками Metallica, потому неожиданный визит рокера их очень порадовал. Сам Хэтфилд тоже не остался равнодушным к знакомству с украинцами.