Український військовий зіграв на піаніно під вибухами в Бахмуті: дивіться щемливе відео

Про що відео

Коротке відео, на якому військовий грає на піаніно в Бахмуті красномовно прозвали "Піаніст", що співзвучно з однойменним фільмом. Однак це не вигаданий сюжет кінострічки, а реальність Бахмута, яке зараз стало найгарячішою точкою фронту.

Український захисник виконує композицію на тлі обстрілів, які нібито дуже близько. Ззаду нього чиясь понівечена кімната з розбитими вікнами та пошкодженими речами. Попри притаманний людині страх він не ховається, а спокійно продовжує свою мелодію.

"Не дарма музичну школу закінчував", - написав автор під відео.

У коментарях користувачі виявили захоплення нашими талановитими та мужніми воїнами: