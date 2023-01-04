Украинский военный сыграл на пианино под взрывами в Бахмуте: смотрите трогательное видео

О чем видео

Короткое видео, на котором военный играет на пианино в Бахмуте, красноречиво прозвали "Пианист", что созвучно с одноименным фильмом. Однако это не вымышленный сюжет киноленты, а реальность Бахмута, ставшего сейчас самой горячей точкой фронта.

Украинский защитник исполняет композицию на фоне обстрелов, якобы очень близко. Позади него чья-то изуродованная комната с разбитыми окнами и поврежденными вещами. Несмотря на присущий человеку страх, он не скрывается, а спокойно продолжает свою мелодию.

"Не зря музыкальную школу заканчивал", - написал автор под видео.

В комментариях пользователи показали восхищение нашими талантливыми и мужественными воинами: