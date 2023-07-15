Український військовий привітав батька з днем народження під обстрілом: шокуюче відео

Військовий Збройних сил України записав привітання з днем народження для свого батька. Зробив він це просто під обстрілами, коли зовсім поруч вибухали снаряди.

Навіть у таких смертельно небезпечних умовах захисник не втратив позитиву і тримався в доброму гуморі, коли вітав батька.

"Тату, вітаю тебе з днем народження! А, бл**ь, ого, оцей раз він добре лупонув. Всього тобі найкращого, море щастя, море позитиву... Ох, як порохом запахло!" - сказав боєць.

В кінці він побажав батькові та всім рідним ангела-охоронця.

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У коментарях під відео користувачі шоковані від такого привітання. Вони подякували воїну за захист та його мужність.

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