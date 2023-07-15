Український військовий привітав батька з днем народження під обстрілом: шокуюче відео
Військовий Збройних сил України записав привітання з днем народження для свого батька. Зробив він це просто під обстрілами, коли зовсім поруч вибухали снаряди.
Відео боєць із ніком NikolasNAVY опублікував у TikTok.
Навіть у таких смертельно небезпечних умовах захисник не втратив позитиву і тримався в доброму гуморі, коли вітав батька.
"Тату, вітаю тебе з днем народження! А, бл**ь, ого, оцей раз він добре лупонув. Всього тобі найкращого, море щастя, море позитиву... Ох, як порохом запахло!" - сказав боєць.
В кінці він побажав батькові та всім рідним ангела-охоронця.
Обережно! Відео містить нецензурну лексику, 18+!
@nikolasnavy #українськийтікток #топ #тренд #війнавукраїні #ЗСУ #донбассукраина #україна оригінальний звук - NikolasNAVY
У коментарях під відео користувачі шоковані від такого привітання. Вони подякували воїну за захист та його мужність.
- Присвячується тим хлопчикам, які кажуть: "Я не мав як подзвонити, замотався, часу не було"
- Бережи вас Бог! Татові многая літа. Щоб змогли наступного року привітати особисто в мирній Україні
- Приєднують до привітань, щоб тато дочекався сина живим і здоровим
- Хай тато дочекається свого сина, низький уклін батькам, які гідно виховали сина
- Найкраще привітання - це коли ти повернешся живим
- Ваш тато виховав гідного сина
Відео набрало вже понад 1,2 млн переглядів, більш ніж 130 тисяч лайків та понад 500 коментарів.
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