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Украинский военный поздравил отца с днем рождения под обстрелом: шокирующее видео

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Суббота 15 июля 2023 14:21
Украинский военный поздравил отца с днем рождения под обстрелом: шокирующее видео Военный ВСУ оригинально поздравил отца с днем рождения (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Военный Вооруженных Сил Украины записал поздравление с днем рождения для своего отца. Сделал он это под обстрелами, когда совсем рядом взрывались снаряды.

Видео боец с ником NikolasNAVY опубликовал в TikTok.

Даже в таких смертельно опасных условиях защитник не потерял позитива и держался в хорошем настроении, когда поздравлял отца.

"Папа, поздравляю тебя с днем рождения! А, бл**ь, ого, на этот раз он хорошо ударил. Всего тебе лучшего, море счастья, море позитива... Ох, как порохом запахло!" - сказал боец.

В конце он пожелал отцу и всем родным ангела-хранителя.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику, 18+!

@nikolasnavy #українськийтікток #топ #тренд #війнавукраїні #ЗСУ #донбассукраина #україна оригінальний звук - NikolasNAVY

В комментариях под видео пользователи в шоке от такого поздравления. Они поблагодарили воина за защиту и его мужество.

  • Посвящается тем мальчикам, которые говорят: "Я не имел как позвонить, замотался, времени не было"
  • Береги вас Бог! Папе многая лета. Чтобы смогли в следующем году поздравить лично в мирной Украине
  • Присоединяют к поздравлениям, чтобы папа дождался сына живым и здоровым
  • Пусть папа дождется своего сына, низкий поклон родителям, достойно воспитавшим сына
  • Лучшее поздравление - это когда ты вернешься живым
  • Ваш папа воспитал достойного сына

Видео набрало уже более 1,2 млн просмотров, более 130 тысяч лайков и более 500 комментариев.

Ранее мы сообщали, что бойцы ВСУ показали, как питаются на войне.

Также украинские защитники показывали, во что одевается "вторая армия" мира.

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