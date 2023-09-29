Український військовий "Кум" на милицях підкорив Говерлу і допоміг ЗСУ: подробиці героїчного вчинку

Героїчний вчинок військового “Кума” заради закриття збору

З 2020 року "Кум" служить у лавах ЗСУ. Нині він обіймає посаду аеророзвідника першого штурмового батальйону, 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка.

Ще у 2014 році ця бригада брала участь у боях за Іловайськ, Щастя та Дебальцеве. З початком повномасштабного вторгнення 92-га ОШБр стала одним зі стовпів оборони міста Харків.

Волонтерка фонду зазначає, що нещодавно "Кум" нещодавно переніс чергову операцію, й проходить реабілітацію. Але бажання бути в строю не полишає військового й нині, він очікує на повне відновлення та планує повертатися на фронт.

Але поки він вирішив допомогти своїм побратимам зібрати на Mavik з тепловізором. 5 вересня благодійний фонд "Дякую тобі" разом з "Кумом" почали збір відзнявши креативне відео з операторами БПЛА 92-ї ОШБр.

"Кум" на Говерлі (фото: Благодійний фонд "Дякую тобі")

За кілька днів фонду вдалося зібрати 51 тисячу гривень, проте на цьому збір призупинився. І вже тоді рішучий "Кум" звернувся до волонтерки "Дякую тобі" з ініціативою піднятися на Говерлу, щоб пришвидшити збір.

Для волонтерки фонду "Дякую тобі", "Кума" та його дружини Валерії це сходження на Говерлу було першим. Ініціатива допомогла наблизити купівлю дрона на 77 тисяч гривень.

"На вершині Говерли небайдужі висловлювали вдячність "Кумові" за захист України. Чоловік, що продавав каву та чай на вершині гори безплатно пригостив чаєм військового з дружиною та волонтерку фонду. Багато людей робили фото разом з військовим, а деякі пропонували чимось пригостити" - розповіла волонтерка.

Однак "Кум" піднявся туди з більш важливою місією - зібрати побратимам на дрон. Тому замість пригощань просив донатити на Mavik.

"Кум" на Говерлі (фото: Благодійний фонд "Дякую тобі")

Ті, хто були на Говерлі знають, що там зв'язок не з найкращих. Тому одна жінка не маючи змоги задонатити на дрон на Монобанку вручила готівку військовому. Однак зібраної суми після сходження все ще було недостатньо. Все зміг змінити репост 15 вересня.

Вирішальний репост

Заступниця директора благодійного фонду розповіла, що репост, який допоміг зібрати кошти на дрон - зробив Ігор Лачен. А, як відомо, він має величезну аудиторію.

"Емоції від закритого збору були яскравіші, за ті що можна пережити в день народження, Новий рік, і загалом усі свята узяті разом. В історії нашого фонду це був перший збір, який закрився так швидко. Я дізналась, що Лачен зробив репост нашого збору. Я сіла і завмерла в цей момент. Адже, мабуть, що така підтримка зі сторони Ігоря, який своїми силами колись закривав збори на мільйони за годину - мрія чи не кожного волонтера в Україні", - каже заступниця директора фонду.

Також жінка додає, що після репосту Ігоря на Монобанку посипалися численні донати, однак один допоміг не лише закрити збір, а й покрити купівлю ще одного дрона. Донат в 100 тисяч однією транзакцією було переведено на рахунок фонду. Наразі фонд “Дякую тобі” придбали дрони й очікують їх, щоб відвезти військовим 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка.

Військовий "Кум" піднявся на Говерлу заради збору на ЗСУ (фото: Благодійний фонд "Дякую тобі")