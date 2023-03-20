Український винахідник представив машину-диван, яка їздить Тернопільщиною (відео)

У Тернопільській області – у Заліщиках на вулицях міста помічено машину-диван. Дивовижний транспортний засіб вигадав Аркадій Фішман, який родом із Слов'янська. На захід України він переїхав через війну.

Як українець зробив таку машину

Швидкість транспортного засобу становить 10 кілометрів на годину. Аркадій розповів, чому саме вирішив зробити машину у вигляді дивану.

"Річ у тому, що у мене був двигун, акумулятор, контролер був. Я все це привіз зі Слов'янська. Я зняв це все з іншого електротранспорту, тому що сам транспорт я взяти з собою не зміг, то зняв обладнання з нього. Воно у мене лежало... Я думаю, що воно в мене без діла лежить, треба щось робити, на чому буде зручно їздити. Як відомо, це диван", - каже Аркадій.

Заліщиками їздить машина-диван (фото: suspilne.media)

Деталі для авто українець зняв із моноколеса, яке теж розробив сам.

"У мене був серйозніший проект колеса. Таких коліс у світі є десь 4. Вони трохи різних конструкцій. Моє від них відрізняється, такого, як моє у світі немає. Світовий прототип за характеристиками мене не влаштовував. Чим саме моє колесо було унікальним, що в нього могли сісти дві людини, а не одна. У мене велика спинка, ти відкинувся, можна вдвох їздити", - повідомив він.

За словами Аркадія, приблизна довжина дивана – два метри, ширина – 80 сантиметрів, висота – понад метр.

"Мій транспортний засіб не підлягає реєстрації жодній, тому що в законі вказано обмеження статутності двигуна три кіловати та обмеження швидкості 40 кілометрів на годину. Якщо менші параметри, то нічого не потрібно. Це як електровелосипед, а от якщо більше, то потрібна реєстрація" , – резюмував винахідник.