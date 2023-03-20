Украинский изобретатель представил машину-диван, которая ездит по Тернополю (видео)

В Тернопольской области - в Залищиках на улицах города замечена машина-диван. Удивительное транспортное средство придумал Аркадий Фишман, который родом из Славянска. На запад Украины он переехал из-за войны.

Как украинец сделал такую машину

Скорость транспортного средства составляет 10 километров в час. Аркадий рассказал, почему именно решил сделать машину в виде дивана.

"Дело в том, что у меня был двигатель, аккумулятор, контроллер был. Я все это привез из Славянска. Я снял это все с другого электротранспорта, потому что сам транспорт я взять с собой не смог, так снял оборудование с него. Оно у меня лежало. Я думаю, что оно у меня без дела лежит, нужно что-то делать. Решил сделать что-нибудь интересное, чтобы подбодрить людей. Думал, что такое сделать, на чем будет удобно ездить. Как известно, удобнее всего - быть на диване", - говорит Аркадий.

По Залищикам ездит машина-диван (фото: suspilne.media)

Детали для авто украинец снял с моноколеса, которое тоже разработал сам.

"У меня был более серьезный проект колеса. Таких колес в мире есть где-то 4. Они немного разных конструкций. Мое от них отличается, такого, как мое в мире нет. Мировой прототип по характеристикам меня не устраивал. Чем именно мое колесо было уникальным, что в него могло сесть два человека, а не один. У меня большая спинка, ты откинулся, можно вдвоем ездить", - сообщил он.

По словам Аркадия, приблизительная длина дивана – два метра, ширина – 80 сантиметров, высота – более метра.

"Мое транспортное средство не подлежит регистрации ни одной, потому что в законе указаны ограничения уставности двигателя три киловатта и ограничение скорости 40 километров в час. Если меньшие параметры, то ничего не нужно. Это как электровелосипед, а вот если больше, то нужна регистрация", - резюмировал изобретатель.