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Український ТВ-канал потрапив у гучний скандал із "днем гумору" після ракетного удару у Львові

Телеканал ТЕТ потрапив у скандал (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Український телеканал ТЕТ потрапив у скандал. Справа в тому, що в день жалоби по загиблим від ракетного удару у Львові, на каналі не прибрали гумористичні передачі. До того ж вони транслюються російською мовою.

На це звернув увагу журналіст Андрій Смолій у Facebook.

Деталі скандалу

"Телеканал ТЕТ - ви пробиваєте дно. У Львові 10 загиблих! А на каналі ТЕТ буде "день гумору" з Лігою Сміху та "Розсміши коміка". Так, саме сьогодні, у День жалоби - на одному з національних каналів "сміх" і все це московською мовою... Це сюр якийсь", - відреагував журналіст.

На телеканалі ТЕТ 7 липня – день сміху (Скріншот)

У коментарях українці зазначили, що для деяких є дві паралельні реальності.

  • Люди гинуть щодня. Хтось ще хоче гумору?
  • Що робиться, як все страшне, ті їх передачі на телебаченні, пора взагалі їх не дивитися і не ходити на шоу, люди прозрійте нарешті.
  • Два паралельні світи - в одному війна, горе, біль і сльози, в іншому гумор і сміх. Це просто страх.
  • Люди моляться за невинно убієнних, а по телебаченню гумор, просто кошмар.

Реакція телеканалу ТЕТ на скандал

Зазначимо, що на сторінці у Facebook телеканалу відреагували і повідомили, що людям теж треба відволікатися, хоч і в такий важкий час.

"Телеканал ТЕТ дотримується всіх рекомендацій та вказівок Національної ради України з телебачення та радіомовлення та формує програму з їх дотриманням. ТЕТ - це майданчик, де українці можуть зарядитися позитивними емоціями, відпочити та відволіктися на короткий час за переглядом програм", - написали в коментарі ТБ-каналу.

Скріншот

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