Український ТВ-канал потрапив у гучний скандал із "днем гумору" після ракетного удару у Львові

Український телеканал ТЕТ потрапив у скандал. Справа в тому, що в день жалоби по загиблим від ракетного удару у Львові, на каналі не прибрали гумористичні передачі. До того ж вони транслюються російською мовою.
На це звернув увагу журналіст Андрій Смолій у Facebook.
"Телеканал ТЕТ - ви пробиваєте дно. У Львові 10 загиблих! А на каналі ТЕТ буде "день гумору" з Лігою Сміху та "Розсміши коміка". Так, саме сьогодні, у День жалоби - на одному з національних каналів "сміх" і все це московською мовою... Це сюр якийсь", - відреагував журналіст.
У коментарях українці зазначили, що для деяких є дві паралельні реальності.
Зазначимо, що на сторінці у Facebook телеканалу відреагували і повідомили, що людям теж треба відволікатися, хоч і в такий важкий час.
"Телеканал ТЕТ дотримується всіх рекомендацій та вказівок Національної ради України з телебачення та радіомовлення та формує програму з їх дотриманням. ТЕТ - це майданчик, де українці можуть зарядитися позитивними емоціями, відпочити та відволіктися на короткий час за переглядом програм", - написали в коментарі ТБ-каналу.
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