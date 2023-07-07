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Украинский ТВ-канал угодил в громкий скандал с "днем юмора" после ракетного удара во Львове

Телеканал ТЕТ угодил в скандал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинский телеканал ТЕТ угодил в скандал. Дело в том, что в день траура по погибшим людям от ракетного удара во Львове, на канале не убрали юмористические передачи. К тому же, они транслируются на русском языке.

На это обратил внимание журналист Андрей Смолий в Facebook.

Детали скандала

"Телеканал ТЕТ – вы пробиваете дно. Во Львове 10 погибших! А на канале ТЕТ будет "день юмора" с Лигой Смеха и "Рассмеши комика". Да, именно сегодня, в День траура - на одном из национальных каналов "смех" и все это на московском языке… Это сюр какой-то", - отреагировал журналист.

На телеканале ТЕТ 7 июля - день смеха (Скриншот)

В комментариях украинцы отметили, что для некоторых существуют две параллельные реальности.

  • Люди гинуть кожного дня. Хтось ще хоче гумору?
  • Що робиться, як то все жахливо, ті їх передачі на телебаченні, пора взагалі їх не дивитися і не ходити на шоу, люди прозрійте нарешті.
  • Два паралельні світи - в одному війна, горе, біль і сльози,в другому гумор і сміх. Це просто жах.
  • Люди моляться за невинно убієнних, а по телевізору юмор, просто жах.

Реакция телеканала ТЕТ на скандал

Отметим, что на странице в Facebook телеканала отреагировали и сообщили, что людям тоже нужно отвлекаться, хотя и в такое тяжелое время.

"Телеканал ТЕТ соблюдает все рекомендации и указания Национального совета Украины по телевидению и радиовещания и формирует программу с их соблюдением. ТЕТ - это площадка, где украинцы могут зарядиться положительными эмоциями, отдохнуть и отвлечься на короткое время за просмотром программ", - написали в комментарии представители ТВ-канала.

Скриншот

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