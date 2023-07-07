Украинский ТВ-канал угодил в громкий скандал с "днем юмора" после ракетного удара во Львове

Детали скандала

"Телеканал ТЕТ – вы пробиваете дно. Во Львове 10 погибших! А на канале ТЕТ будет "день юмора" с Лигой Смеха и "Рассмеши комика". Да, именно сегодня, в День траура - на одном из национальных каналов "смех" и все это на московском языке… Это сюр какой-то", - отреагировал журналист.

На телеканале ТЕТ 7 июля - день смеха (Скриншот)

В комментариях украинцы отметили, что для некоторых существуют две параллельные реальности.

Люди гинуть кожного дня. Хтось ще хоче гумору?

Що робиться, як то все жахливо, ті їх передачі на телебаченні, пора взагалі їх не дивитися і не ходити на шоу, люди прозрійте нарешті.

Два паралельні світи - в одному війна, горе, біль і сльози,в другому гумор і сміх. Це просто жах.

Люди моляться за невинно убієнних, а по телевізору юмор, просто жах.

Реакция телеканала ТЕТ на скандал

Отметим, что на странице в Facebook телеканала отреагировали и сообщили, что людям тоже нужно отвлекаться, хотя и в такое тяжелое время.

"Телеканал ТЕТ соблюдает все рекомендации и указания Национального совета Украины по телевидению и радиовещания и формирует программу с их соблюдением. ТЕТ - это площадка, где украинцы могут зарядиться положительными эмоциями, отдохнуть и отвлечься на короткое время за просмотром программ", - написали в комментарии представители ТВ-канала.

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