Украинский ТВ-канал угодил в громкий скандал с "днем юмора" после ракетного удара во Львове

Украинский телеканал ТЕТ угодил в скандал. Дело в том, что в день траура по погибшим людям от ракетного удара во Львове, на канале не убрали юмористические передачи. К тому же, они транслируются на русском языке.
На это обратил внимание журналист Андрей Смолий в Facebook.
"Телеканал ТЕТ – вы пробиваете дно. Во Львове 10 погибших! А на канале ТЕТ будет "день юмора" с Лигой Смеха и "Рассмеши комика". Да, именно сегодня, в День траура - на одном из национальных каналов "смех" и все это на московском языке… Это сюр какой-то", - отреагировал журналист.
В комментариях украинцы отметили, что для некоторых существуют две параллельные реальности.
Отметим, что на странице в Facebook телеканала отреагировали и сообщили, что людям тоже нужно отвлекаться, хотя и в такое тяжелое время.
"Телеканал ТЕТ соблюдает все рекомендации и указания Национального совета Украины по телевидению и радиовещания и формирует программу с их соблюдением. ТЕТ - это площадка, где украинцы могут зарядиться положительными эмоциями, отдохнуть и отвлечься на короткое время за просмотром программ", - написали в комментарии представители ТВ-канала.
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