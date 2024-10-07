Український топовий тренер озвучив 10 найголовніших правил, без яких ви не схуднете

Дефіцит калорій

Щоб втратити вагу, ваше тіло має отримувати менше калорій, ніж витрачає. Ні гормони, ні стрес, ні навіть проблеми з щитовидною залозою не вплинуть на цей енергетичний баланс. Якщо ви створене дефіцит калорій, ви будете худнути; якщо ні - нічого не зміниться.

Ніякого харчового свинства!

В українській культурі є звичка їсти за компанію та заїдати стрес, без причини лізти до холодильника, споживати попкорн у кіно або морозиво в спеку, це стало нормою. Проте це негативно впливає на фігуру. Тому потрібно встановити чіткі прийоми їжі - від 2 до 5 разів на день. Приділяйте окремий час для трапези, а між прийомами їжі відкривай рот лише для запитань.

Достатньо білка

Білок не тільки забезпечує ситість, але й зберігає м’язову масу, допомагаючи спалювати більше калорій. Наприклад, жінка вагою 75 кг повинна споживати близько 100 грамів білка на день, в основному з тваринних джерел, таких як м’ясо, риба, яйця та молочні продукти.

Їжте овочі та фрукти

Овочі та фрукти багаті на вітаміни та клітковину, що сприяє відчуттю ситості. Високий вміст води в цих продуктах допоможе уникнути перекусів між прийомами їжі.

Правило 80/20

Ідея суворого здорового харчування часто є нереалістичною. Забороняти собі всі смаколики - це лише збільшить бажання їх споживати. Тому варто дотримуватись балансу: 70-80% раціону повинні становити здорові продукти, а 20-30% - це дозволені ласощі для душі.

Ходіть пішки

Чим більше калорій ви спалюєте, тим легше дотримуватися дієти. Один із найпростіших і найефективніших способів підвищити витрату енергії - це ходьба. Просто ходіть з друзями або слухайте музику під час прогулянки.

Силові вправи

Силові тренування - це один із найкращих способів покращити форму тіла. Вони не тільки підвищують енергетичні витрати, але й допомагають зберегти м’язову масу, що дозволяє спалювати жир. Збереження м’язів також знижує апетит після схуднення.

Спіть

Спи 7-8 годин на добу, адже недосипання збільшує відчуття голоду та тягу до калорійної їжі. Коли ти не виспався, у тебе менше сил на фізичні активності, але більше часу на перекуси.

Не пийте цукровану воду

Цукровані напої (соки, кола) варто вживати якомога рідше. Вони можуть стати причиною споживання великої кількості калорій без відчуття ситості.

Скажіть "ні" перфекціонізму

Стремління до ідеальності - це контрпродуктивно, особливо під час схуднення. Якщо не вдається дотримуватися плану, не варто вважати це катастрофою. Один невдалий день не повинен перекреслити ваші успіхи. Головне бути гнучким і не впадати в крайнощі.