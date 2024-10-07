Украинский топовый тренер озвучил 10 самых главных правил, без которых вы не похудеете

Дефицит калорий

Чтобы потерять вес, ваше тело должно получать меньше калорий, чем тратит. Ни гормоны, ни стресс, ни даже проблемы со щитовидной железой не повлияют на этот энергетический баланс. Если вы создали дефицит калорий, вы будете худеть; если нет – ничего не изменится.

Никакого пищевого свинства!

В украинской культуре привычка есть за компанию и заедать стресс, без причины лезть в холодильник, потреблять попкорн в кино или мороженое в жару, это стало нормой. Однако это оказывает негативное влияние на фигуру. Поэтому нужно установить четкие приемы пищи – от 2 до 5 раз в день. Уделяйте отдельное время для трапезы, а между едой открывай рот только для вопросов.

Достаточно белка

Белок не только обеспечивает сытость, но и сохраняет мышечную массу, помогая сжигать больше калорий. Например, женщина весом 75 кг должна потреблять около 100 г белка в день, в основном из животных источников, таких как мясо, рыба, яйца и молочные продукты.

Ешьте овощи и фрукты

Овощи и фрукты богаты витаминами и клетчаткой, что способствует ощущению сытости. Высокое содержание воды в этих продуктах поможет избежать перекусов между едой.

Правило 80/20

Идея строгого здорового питания часто нереалистична. Запрещать себе все вкусности – это лишь увеличит желание их потреблять. Поэтому следует придерживаться баланса: 70-80% рациона должны составлять здоровые продукты, а 20-30% - это разрешенное лакомство для души.

Ходите пешком

Чем больше калорий вы сжигаете, тем легче соблюдать диету. Один из самых простых и эффективных способов повысить расход энергии – это ходьба. Просто ходите с друзьями или слушайте музыку во время прогулки.

Силовые упражнения

Силовые тренировки – это один из лучших способов улучшить форму тела. Они не только повышают энергетические затраты, но и помогают сохранить мышечную массу, позволяющую сжигать жир. Сохранение мышц также снижает аппетит после похудения.

Спите

Спи 7-8 часов в сутки, ведь недосыпание увеличивает чувство голода и тягу к калорийной пище. Когда ты не выспался, у тебя меньше сил на физические активности, но больше времени на перекусы.

Не пейте сахарную воду

Сахарные напитки (соки, кола) следует употреблять как можно реже. Они могут стать причиной употребления большого количества калорий без ощущения сытости.

Скажите "нет" перфекционизму

Стремление к идеальности - это контрпродуктивно, особенно во время похудения. Если не удается соблюдать план, не следует считать это катастрофой. Один неудачный день не должен перечеркнуть ваши успехи. Главное быть гибким и не впадать в крайности.