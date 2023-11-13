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Коли найкраще квасити капусту в листопаді: найсприятливіші дні

Понеділок 13 листопада 2023 16:31
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Коли найкраще квасити капусту в листопаді: найсприятливіші дні Фото: Коли краще квасити капусту у листопаді (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Квашена капуста - це не просто закуска, а джерело вітамінів та корисних речовин та так званий український суперфуд. Наші пращури вірили, що капуста вийде вдалою і добре зберігатиметься, якщо квасити її саме на Місяць, що росте, в першій фазі Місяця, так званої чверті, і особливо в дні, найближчі до повного місяця.

Коли краще квасити капусту у листопаді - читайте у матеріалі нижче.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Місячний календар.

Коли квасити капусту у листопаді 2023 року

Тобто якщо ви хочете зробити свої домашні заготівлі ще краще - готуйте їх відповідно до фаз Місяця.

Пам'ятайте, що готувати капусту не радять під час:

  • повня - вона може стати прісною і м'якою
  • молодик - може вийти кислою і погано зберігатися
  • спаду місяця – овоч може не дуже просолитися.

Таким чином, сприятливими днями для квашення та маринування капусти у листопаді 2023 року будуть у період з 16 по 29 листопада.

Ідеальними днями будуть 21 та 22 число.

Коли не можна солити капусту

Якщо орієнтуватися на зодіакальні сузір'я, то для приготування страви не підходять у ті часи, коли місяць знаходиться у сузір'ях Раку, Риб та Діви.

Ще одна прикмета, пов'язана із забороною на квашення капусти. Не можна робити страву у поганому настрої. Продукт буде несмачним та швидко зіпсується.

У чому користь квашеної капусти

За вмістом вітаміну С квашена капуста не поступається навіть лимону. Тому її щоденне вживання може стати чудовою профілактикою грипу, ГРВІ та застудних захворювань. Вітаміни А та E, які містяться в квашеній капусті, уповільнюють процес старіння шкіри, покращують стан волосся та зміцнюють нігтьову пластину

Раніше ми ділилися рецептом квашеної капусти.

А також повідомляли, кому не можна їсти квашену капусту.

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