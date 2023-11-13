Коли найкраще квасити капусту в листопаді: найсприятливіші дні
Квашена капуста - це не просто закуска, а джерело вітамінів та корисних речовин та так званий український суперфуд. Наші пращури вірили, що капуста вийде вдалою і добре зберігатиметься, якщо квасити її саме на Місяць, що росте, в першій фазі Місяця, так званої чверті, і особливо в дні, найближчі до повного місяця.
Коли краще квасити капусту у листопаді - читайте у матеріалі нижче.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Місячний календар.
Коли квасити капусту у листопаді 2023 року
Тобто якщо ви хочете зробити свої домашні заготівлі ще краще - готуйте їх відповідно до фаз Місяця.
Пам'ятайте, що готувати капусту не радять під час:
- повня - вона може стати прісною і м'якою
- молодик - може вийти кислою і погано зберігатися
- спаду місяця – овоч може не дуже просолитися.
Таким чином, сприятливими днями для квашення та маринування капусти у листопаді 2023 року будуть у період з 16 по 29 листопада.
Ідеальними днями будуть 21 та 22 число.
Коли не можна солити капусту
Якщо орієнтуватися на зодіакальні сузір'я, то для приготування страви не підходять у ті часи, коли місяць знаходиться у сузір'ях Раку, Риб та Діви.
Ще одна прикмета, пов'язана із забороною на квашення капусти. Не можна робити страву у поганому настрої. Продукт буде несмачним та швидко зіпсується.
У чому користь квашеної капусти
За вмістом вітаміну С квашена капуста не поступається навіть лимону. Тому її щоденне вживання може стати чудовою профілактикою грипу, ГРВІ та застудних захворювань. Вітаміни А та E, які містяться в квашеній капусті, уповільнюють процес старіння шкіри, покращують стан волосся та зміцнюють нігтьову пластину
Раніше ми ділилися рецептом квашеної капусти.
А також повідомляли, кому не можна їсти квашену капусту.