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MELOVIN зізнався, чи вільне його серце

Вівторок 21 листопада 2023 22:20
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MELOVIN зізнався, чи вільне його серце MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак MELOVIN, який нещодавно зробив заяву про свою невиліковну хворобу, трохи привідкрив завісу особистого життя. Артист розсекретив, чи вільне його серце зараз, а також розповів, чи зраджував він у стосунках.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для програми "На двох стільцях".

MELOVIN про особисте життя

Під час розмови з ведучою співак заявив, що зараз не перебуває у романтичних стосунках.

Також була піднята тема ревнощів. За словами зірки, він дуже ревнивий, і здатен на все, щоб помститися, якщо дізнається про зраду.

MELOVIN зізнався, чи вільне його серце

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

"Дуже ревнивий. Хату спалив би", - жартома сказав він.

Після чого Лєра Товстолєс поцікавилася у нього, чи зраджував сам артист.

"Було таке. Сам себе нах*р послав", - відповів MELOVIN.

MELOVIN зізнався, чи вільне його серце

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Також виконавець вкотре наголосив на тому, що стосунки без зобов’язань – це для нього табу.

Тому краще, каже він, бути одному.

Нагадаємо, нещодавно блогерка показала, що з собою у сумочці носить MELOVIN.

Раніше також MELOVIN у костюмі свині висміяв депутатів, що наживаються під час війни.

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MELOVIN стосунки звезды шоу-бизнеса