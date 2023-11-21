MELOVIN зізнався, чи вільне його серце
Український співак MELOVIN, який нещодавно зробив заяву про свою невиліковну хворобу, трохи привідкрив завісу особистого життя. Артист розсекретив, чи вільне його серце зараз, а також розповів, чи зраджував він у стосунках.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для програми "На двох стільцях".
MELOVIN про особисте життя
Під час розмови з ведучою співак заявив, що зараз не перебуває у романтичних стосунках.
Також була піднята тема ревнощів. За словами зірки, він дуже ревнивий, і здатен на все, щоб помститися, якщо дізнається про зраду.
MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
"Дуже ревнивий. Хату спалив би", - жартома сказав він.
Після чого Лєра Товстолєс поцікавилася у нього, чи зраджував сам артист.
"Було таке. Сам себе нах*р послав", - відповів MELOVIN.
MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Також виконавець вкотре наголосив на тому, що стосунки без зобов’язань – це для нього табу.
Тому краще, каже він, бути одному.
Нагадаємо, нещодавно блогерка показала, що з собою у сумочці носить MELOVIN.
Раніше також MELOVIN у костюмі свині висміяв депутатів, що наживаються під час війни.