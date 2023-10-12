"Ситуація в країні напружена": український співак скасував тур і повертається на фронт

Фронтмен українського рок-гурту O.Torvald Євген Галич, який після 24 лютого вступив у лави ЗСУ, скасував тур Північною Америкою разом із колегами з гурту "Друга ріка". Він заявив, що таке рішення приймав, адже йому потрібно повернутися на фронт.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост співака в Instagram.
За словами Євгена, в умовах повномасштабної війни він у першу чергу є військовим, а вже потім музикантом і артистом.
"Женя Галич є військовослужбовцем Збройних Сил України. Ситуація в країні наразі дуже напружена і за наказом військового керівництва він повинен повернутись в Україну. Женя неодноразово повторював, що доки в країні діє воєнний стан, в першу чергу він військовий, а вже після - артист і музикант", - йдеться у повідомленні під відео.
Схожа ситуація ставалась з гуртом O.Torvald після виходу їх нового треку "Дихай". Команда колективу мала безліч запланованих промо заходів, утім усі довелося скасувати, адже фронтмен з підрозділом мав виїжджати в Бахмут.
Він також додав, що концерти "Другої Ріки" відбудуться, як і планувалося. Музикант закликав ходити на благодійні концерти, донатити і допомагати Україні.
"Дякуємо всім, хто чекав на зустріч, але поки має бути так. Відсьогодні усі квитки – fully refundable. Ви зможете повернути їх через сайт квиткового оператора, проте таки відвідавши концерти, ви зробите чималий внесок у наш збір, який спрямований на купівлю 100 FPV-дронів для наших військових", - повідомив співак.
Женя Галич - український рок-музикант, учасник гурту O. Torvald. 13 травня 2017 року Євген представляв Україну на Євробаченні-2017 у Києві з композицією "Time". За підсумками спільного голосування членів журі та телеглядачів, пісня отримала 36 балів і посіла 24 місце.
У Галича є дружина і двоє дітей - дочка Єва і син Даня.
На початку повномасштабного російського вторгнення вступив до лав ЗСУ.
Раніше ми повідомляли, що гітарист гурту O.Torvald Денис Мизюк отримав на фронті поранення.
Також ми писали, що Женя Кот зізнався, чи соромно йому за те, що він не на фронті.