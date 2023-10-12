"Ситуація в країні напружена": український співак скасував тур і повертається на фронт

Яка причина

За словами Євгена, в умовах повномасштабної війни він у першу чергу є військовим, а вже потім музикантом і артистом.

"Женя Галич є військовослужбовцем Збройних Сил України. Ситуація в країні наразі дуже напружена і за наказом військового керівництва він повинен повернутись в Україну. Женя неодноразово повторював, що доки в країні діє воєнний стан, в першу чергу він військовий, а вже після - артист і музикант", - йдеться у повідомленні під відео.

Схожа ситуація ставалась з гуртом O.Torvald після виходу їх нового треку "Дихай". Команда колективу мала безліч запланованих промо заходів, утім усі довелося скасувати, адже фронтмен з підрозділом мав виїжджати в Бахмут.

Він також додав, що концерти "Другої Ріки" відбудуться, як і планувалося. Музикант закликав ходити на благодійні концерти, донатити і допомагати Україні.

"Дякуємо всім, хто чекав на зустріч, але поки має бути так. Відсьогодні усі квитки – fully refundable. Ви зможете повернути їх через сайт квиткового оператора, проте таки відвідавши концерти, ви зробите чималий внесок у наш збір, який спрямований на купівлю 100 FPV-дронів для наших військових", - повідомив співак.

Чим відомий Євген Галич

Женя Галич - український рок-музикант, учасник гурту O. Torvald. 13 травня 2017 року Євген представляв Україну на Євробаченні-2017 у Києві з композицією "Time". За підсумками спільного голосування членів журі та телеглядачів, пісня отримала 36 балів і посіла 24 місце.

У Галича є дружина і двоє дітей - дочка Єва і син Даня.

На початку повномасштабного російського вторгнення вступив до лав ЗСУ.

Євген Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)