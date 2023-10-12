"Ситуация в стране напряженная": украинский певец отменил тур и возвращается на фронт

Какая причина

По словам Евгения, в условиях полномасштабной войны он в первую очередь военный, а уже потом музыкант и артист.

"Женя Галич является военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Ситуация в стране пока очень напряженная и по приказу военного руководства он должен вернуться в Украину. Женя неоднократно повторял, что пока в стране действует военное положение, в первую очередь оно военный, а уже после - артист и музыкант", - говорится в сообщении под видео.

Похожая ситуация происходила с группой O.Torvald после выхода их нового трека "Дихай". Команда коллектива имела множество запланированных промо мероприятий, однако все пришлось отменить, ведь фронтмен с подразделением должен был выезжать в Бахмут.

Он также добавил, что концерты "Другої Ріки" пройдут, как и планировалось. Музыкант призвал ходить на благотворительные концерты, донатить и помогать Украине.

"Спасибо всем, кто ждал встречи, но пока должно быть так. С сегодняшнего дня все билеты - fully refundable. Вы сможете вернуть их через сайт билетного оператора, однако посетив концерты, вы внесете немалый вклад в наш сбор, который направлен на покупку 100 FPV-дронов для наших военных", - сообщил певец.

Чем известен Евгений Галич

Женя Галич - украинский рок-музыкант, участник группы O. Torvald. 13 мая 2017 года Евгений представлял Украину на Евровидении-2017 в Киеве с композицией "Time". По итогам совместного голосования членов жюри и телезрителей песня получила 36 баллов и заняла 24 место.

У Галича есть жена и двое детей - дочь Ева и сын Даня.

В начале полномасштабного российского вторжения вступил в ряды ВСУ.

Евгений Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)