UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Український співак розповів про недовіру у стосунках

Кадр з кліпу "Винні"
Автор: Поліна Іваненко

Український співак і ведучий ХАС (Назар Хассан) показав відео на пісню "Винні". Вона - про недовіру у стосунках.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу артиста розповідає більше про нову роботу ХАСа.

У чому суть пісні і відео "Винні"

Кадр з кліпу "Винні"

Ідея та сценарій до кліпу належить самому реперу, а режисером та оператором є Андрій Брунов, який вже співпрацював з артистом, знімаючи кліп "Йду по воді".

Кадр з кліпу "Винні"

"Часто у стосунках люди роблять винними одне одного, тому що не приймають відповідальність за власні дії, не визнають своїх помилок, і тому перекладають вину на партнера. Це той випадок, коли історія кохання через недовіру, через постійні докори одне одному, перетворюється на “стіл допитів", - коментує ХАС.

Кадр з кліпу "Винні"

Артист зізнається: ця історія не конкретно про його стосунки, але "певним чином стосується його". 

"Лише дуже уважні глядачі зможуть зрозуміти, про кого ця історія", - додає ХАС.

 

Додамо, що трек "Винні" є частиною міні-альбому трилогії "БЛЮЗнірство", що вийшов напочатку лютого та приурочений до 33-річчя артиста. "БЛЮЗнірство"  за стилем є поєднання репу та блюзу. 

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу