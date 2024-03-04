Украинский певец рассказал о недоверии в отношениях

В чем суть песни и видео "Винні"

Кадр из клипа "Винні"

Идея и сценарий к клипу принадлежит самому рэперу, а режиссером и оператором является Андрей Брунов, уже сотрудничавший с артистом, снимая клип "Йду по воді".

Кадр из клипа "Винні"

"Часто в отношениях люди делают виновными друг друга, потому что не принимают ответственность за собственные действия, не признают своих ошибок, и поэтому перекладывают вину на партнера. Это тот случай, когда история любви из-за недоверия, из-за постоянных упреков друг другу превращается в "стол допросов", - комментирует ХАС.

Кадр из клипа "Винні"

Артист признается: эта история не конкретно о его отношениях, но "определенным образом касается его".

"Лишь очень внимательные зрители смогут понять, о ком эта история", - добавляет ХАС.

Добавим, что трек "Винні" является частью мини-альбома трилогии "БЛЮЗнірство", вышедшего в начале февраля и приуроченного к 33-летию артиста. "БЛЮЗнірство" по стилю является сочетанием рэпа и блюза.