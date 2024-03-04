Український співак розповів про недовіру у стосунках

Український співак і ведучий ХАС (Назар Хассан) показав відео на пісню "Винні". Вона - про недовіру у стосунках.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу артиста розповідає більше про нову роботу ХАСа.

У чому суть пісні і відео "Винні"

Кадр з кліпу "Винні"

Ідея та сценарій до кліпу належить самому реперу, а режисером та оператором є Андрій Брунов, який вже співпрацював з артистом, знімаючи кліп "Йду по воді".

Кадр з кліпу "Винні"

"Часто у стосунках люди роблять винними одне одного, тому що не приймають відповідальність за власні дії, не визнають своїх помилок, і тому перекладають вину на партнера. Це той випадок, коли історія кохання через недовіру, через постійні докори одне одному, перетворюється на “стіл допитів", - коментує ХАС.

Кадр з кліпу "Винні"

Артист зізнається: ця історія не конкретно про його стосунки, але "певним чином стосується його".

"Лише дуже уважні глядачі зможуть зрозуміти, про кого ця історія", - додає ХАС.

Додамо, що трек "Винні" є частиною міні-альбому трилогії "БЛЮЗнірство", що вийшов напочатку лютого та приурочений до 33-річчя артиста. "БЛЮЗнірство" за стилем є поєднання репу та блюзу.