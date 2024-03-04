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Украинский певец рассказал о недоверии в отношениях

Понедельник 04 марта 2024 18:41
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Украинский певец рассказал о недоверии в отношениях Кадр из клипа "Винні"
Автор: Полина Иваненко

Украинский певец и ведущий ХАС (Назар Хассан) показал видео на песню "Винні". Она - о недоверии в отношениях.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу артиста рассказывает больше о новой работе ХАС.

В чем суть песни и видео "Винні"

Украинский певец рассказал о недоверии в отношениях

Кадр из клипа "Винні"

Идея и сценарий к клипу принадлежит самому рэперу, а режиссером и оператором является Андрей Брунов, уже сотрудничавший с артистом, снимая клип "Йду по воді".

Украинский певец рассказал о недоверии в отношениях

Кадр из клипа "Винні"

"Часто в отношениях люди делают виновными друг друга, потому что не принимают ответственность за собственные действия, не признают своих ошибок, и поэтому перекладывают вину на партнера. Это тот случай, когда история любви из-за недоверия, из-за постоянных упреков друг другу превращается в "стол допросов", - комментирует ХАС.

Украинский певец рассказал о недоверии в отношениях

Кадр из клипа "Винні"

Артист признается: эта история не конкретно о его отношениях, но "определенным образом касается его".

"Лишь очень внимательные зрители смогут понять, о ком эта история", - добавляет ХАС.

Добавим, что трек "Винні" является частью мини-альбома трилогии "БЛЮЗнірство", вышедшего в начале февраля и приуроченного к 33-летию артиста. "БЛЮЗнірство" по стилю является сочетанием рэпа и блюза.

Напомним, недавно Назар показал очень драматическое видео, где он погибает в ДТП.

Ранее ХАС высказал непопулярное мнение о Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении.

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