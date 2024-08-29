Український співак поїхав у Курську область і показав красномовне фото

Служба Тамерлана

У листуванні з ведучим військовослужбовець поділився красномовним фото, зробленим у тій місцевості, яку тримають під контролем наші захисники. Дьомін, як можна помітити, оприлюднив на своїй сторінці скриншот їхнього діалогу, де видно відповідний кадр.

Тамерлан позував біля дорожнього знаку з назвами трьох російських населених пунктів: Дьяконово, Рильськ та Суджа.

"Я так і знав, що ти ухилянт і виїхав за кордон", - пожартував у відповідь на знімок Слава.

"Я по "Шляху" як волонтер", - відповів йому Тамерлан.

Тамерлан показався у Курській області (Фото: instagram.com/stories/slavademin_official)

Що відомо про службу артиста

Змінити мікрофон на зброю він вирішив ще на початку повномасштабного російського вторгнення в нашу країну. Проте у мережі чоловік з'являється не так часто, а тому про його службу відомо не надто багато.

Раніше він зізнавався, що не пошкодував про свій вибір стати військовим. Артис роздумує над тим, чи потрібно йому надалі повертатися на сцену, адже наразі всі його основні зусилля спрямовані на розвитку військової кар'єри та захисті рідної землі від загарбників.

До слова, після того як Тамерлан пішов на службу, музичним гуртом почала займатися його обраниця Альона Омаргалієва. Вона також розповідала, що її коханий виконує бойові завдання та спеціалізується на темі БПЛА.

Виконавець, як відомо, почав свою службу як доброволець ЗСУ, а перед цим долучався до лав територіальної оборони.

Пара виховує сина Тимура (Фото: instagram.com/tamerlan_alena)