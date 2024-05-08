Український шеф-кухар показав, що можна приготувати з черствої паски: відео вишуканого десерту

На Великдень господині напікають стільки пасок, що не встигають їх всіх з'їсти. Коли паска вже зачерствіла, то не варто її викидати, адже можна приготувати вишуканий десерт.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку українського шеф-кухаря Олександра Городніка.

Що знадобиться

Для приготувати смачного десерту знадобляться такі інгредієнти:

засохла паска - 1 шт.

цукор - 100 г

жовток - 100 г

кава (зварена) - 200 мл

коньяк або ром - 30 мл

вершки 30-33% - 350 мл

сир маскарпоне - 350 г.

какао - 2 ст.л

Спосіб приготування

Спочатку змішайте цукор з жовтками в глибокій мисці та збивайте вінчиком на водяній бані поки маса не стане світлішою і однорідною (63 градуси). Далі масу потрібно остудити.

Після цього збивайте міксером у густу піну вершки.

Змішайте яйця зі збитими вершками та сиром маскарпоне до однорідної маси.

Налийте в миску зварену каву з коньяком. Поріжте пасочку та обмокайте її в каві. Крихти також можете засипати в каву, а потім трішки відіжміть їх від рідини руками.

Викладіть обмочену пасочку у форму та перемажте кремом. Зверху десерт присипте какао.