Украинский шеф-повар показал, что можно приготовить из черствой паски: видео изысканного десерта
На Пасху хозяйки напекают столько паски, что не успевают ее съесть. Когда паска уже зачерствела, то не стоит ее выбрасывать, ведь можно приготовить изысканный десерт.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу украинского шеф-повара Александра Городника.
Что понадобится
Для приготовления вкусного десерта понадобятся следующие ингредиенты:
- засохшая паска - 1 шт.
- сахар - 100 г
- желток - 100 г
- кофе (сваренный) - 200 мл
- коньяк или ром - 30 мл
- сливки 30-33% - 350 мл
- сыр маскарпоне - 350 г.
- какао - 2 ст.л
Способ приготовления
Сначала смешайте сахар с желтками в глубокой миске и взбивайте венчиком на водяной бане, пока масса не станет светлее и однороднее (63 градуса). Далее массу нужно остудить.
После этого взбивайте миксером в густую пену сливки.
Смешайте яйца со взбитыми сливками и сыром маскарпоне до однородной массы.
Налейте в миску сваренный кофе с коньяком. Порежьте паску и обмокайте ее в кофе. Крошки также можете засыпать в кофе, а затем немного отожмите их от жидкости руками.
Выложите обмоченную паску в форму и перемажьте кремом. Сверху десерт присыпьте какао.
@o_gorodnik Дякую за підписку https://www.instagram.com/o_gorodnik Саме це відео, майже рік тому, пробило дно інстаграму і залетіло в ТОП, що навіть показували його по 1+1. Багато чого змінилось з того часу і візуально я теж змінився, але жага до кулінарії та безмежне бажання ділитися з вами усіма лайфхаками та рецептами залишаються НЕЗМІННИМИ. Після цього відео ваше життя трішки змінитись на краще . Засохла паска - 1 шт. Цукор - 100 г. Жовток - 100 г. Кава (зварена)-200 мл. Коньяк або Ром - 30 мл. Вершки 30-33% - 350 мл. Сир маскарпоне - 350 г. Какао - 2 ст.л 1.Змішайте цукор з жовтками в глибокій мисці та взбивайте вінчиком на водяній бані поки масса не стане світлішою і однорідною (63 градусів). Остудіть. 2.Взбийте міксером в густу піну вершки. 3.Змішайте охоловші яйця зі взбитими вершками та сиром маскарпоне до однорідної масси. 4.Змішайте в мисці зварену каву з коньяком. 5.Поріжте пасочку та обмакайте її в каву, крихти можете засипати також в каву і потім трішки віджати їх від лишньої рідини руками. 6.Викласти обмочену пасочку в форму та перемастити кремом, присипати какао і насолоджуватись усією сім‘єю. #паска#невикидайте#крем#маскарпоне#тірамісу#кухар#рецепт оригінальний звук - o_gorodnik
Ранее мы сообщали, что можно приготовить из оставшихся после Пасхи яиц.
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