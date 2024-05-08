Украинский шеф-повар показал, что можно приготовить из черствой паски: видео изысканного десерта

На Пасху хозяйки напекают столько паски, что не успевают ее съесть. Когда паска уже зачерствела, то не стоит ее выбрасывать, ведь можно приготовить изысканный десерт.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу украинского шеф-повара Александра Городника.

Что понадобится

Для приготовления вкусного десерта понадобятся следующие ингредиенты:

засохшая паска - 1 шт.

сахар - 100 г

желток - 100 г

кофе (сваренный) - 200 мл

коньяк или ром - 30 мл

сливки 30-33% - 350 мл

сыр маскарпоне - 350 г.

какао - 2 ст.л

Способ приготовления

Сначала смешайте сахар с желтками в глубокой миске и взбивайте венчиком на водяной бане, пока масса не станет светлее и однороднее (63 градуса). Далее массу нужно остудить.

После этого взбивайте миксером в густую пену сливки.

Смешайте яйца со взбитыми сливками и сыром маскарпоне до однородной массы.

Налейте в миску сваренный кофе с коньяком. Порежьте паску и обмокайте ее в кофе. Крошки также можете засыпать в кофе, а затем немного отожмите их от жидкости руками.

Выложите обмоченную паску в форму и перемажьте кремом. Сверху десерт присыпьте какао.