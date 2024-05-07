Смачний пиріг з яєць, що залишилися після Великодня: легкий спосіб приготування
Якщо після Великодня у вас залишились крашанки, то з них можна приготувати смачний заливний пиріг. Готується він легко та ще й допоможе смачно використати залишки святкового стола.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Cooking with Lesia Pizhyk".
Що знадобиться
Заливний пиріг з вареними яйцями та капустою дуже простий у приготуванні. Він чудово підходить для сніданку, обіду, вечері чи перекусу.
До того ж подавати його можна гарячим або прохолодним.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- кефір - 300 мл
- яйця курячі - 3 шт.
- борошно - 150 г
- сіль - 0,5 ч.л
- розпушувач - 1 ч.л
Щоб приготувати начинку підготуйте такі продукти:
- капуста білоголова - 300 г
- яйця курячі - 4 шт.
- цибуля - 2 шт.
- олія - 2 ст.л
- зелень, сіль та чорний перець - до свого смаку
Спосіб приготування
У миску налийте кефір, додайте сіль, яйця, розпушувач і перемішайте вінчиком. Насипте борошно і вимішайте тісто до однорідної маси.
Далі для начинки цибулю наріжте і відправте на сковороду, розігріту з олією, і смажте 5-7 хвилин до прозорості. Періодично помішуйте.
Після цього наріжте капусту і відправте до цибулі та перемішайте. Готуйте під кришкою на маленькому вогні 10-15 хвилин, помішуючи. Також не забудьте посолити та поперчити.
Візьміть крашанки і наріжте кубиками. З’єднайте у мисці капусту із цибулею, яйця і подрібнену зелень.
Форму для запікання змастіть олією і налийте половину тіста. Зверху викладіть начинку і залийте другою половиною тіста.
Духовку розігрійте до 180°C, помістіть у неї форму з пирогом і випікайте 40-45 хвилин до появи золотистого кольору.
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