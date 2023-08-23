Український рибалка упіймав величезну рибу вагою 19 кг (фото трофея)

Як виглядає риба

Довжина величезного сома - 140 сантиметрів. До речі, під час риболовлі найчастіше зустрічаються молоді особини 5-10 кг. Якщо пощастить зловити сома у віці 15-20 років, його вага може становити близько 100 кг.

До речі, сом є найбільшою прісноводною рибою. Зустрічаються соми завдовжки 2 м та вагою понад 70 кг. Раніше рибалки виловлювали особин близько п'яти метрів та близько 500 кг, що зафіксовано документально.

Сом дуже любить тепло. Тому влітку, коли йому комфортно і довкола багато смачної для нього їжі, він виявляє максимальну активність. Риболовля в цей час має найвищі шанси на успіх.

Роман упіймав сома вагою 19 кілограмів (фото: Рибалка Рівненщини)