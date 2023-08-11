Насадка для гарантованого кльову карасів і коропів: три кращі рецепти

Насадка з тіста чудово підходить для ловлі білої мирної риби: коропа, карася, плітки, верховодки, плоскирки. Цікаво, що приготувати її можна не лише з пшеничного борошна

Про незвичні, але "робочі" рецепти, пише Telegram -канал Рибалка.

Картопляне тісто

Відваріть картопляні бульби в шкірці (бажано використовувати молоду картоплю). Готову картоплю очистіть і дайте їй охолонути.

Натріть картоплю на дрібній тертці і додайте дрібку цукру. Потім додайте борошна у співвідношенні 1:1.

Ретельно перемішайте масу до утворення щільного тіста. Зліпіть з тіста кулю або коржик і варіть у воді протягом 30 хвилин на повільному вогні.

Дайте тісту охолонути. Після цього його можна різати на шматки і використовувати як донну насадку.

Тісто з кукурудзяного борошна

Просійте через дрібне сито кукурудзяне борошно. Налийте в каструлю води до борошна у співвідношенні 4:5.

Доведіть до кипіння і постійно помішуючи проваріть ще близько 10 хвилин. Дайте суміші трохи охолонути.

Вимішуйте й розминайте тісто до тих пір, поки воно не буде прилипати до рук.

Додайте бажаний атрактант (ароматизатор для приваблення риби)

Тісто з борошна та яйця

Відділіть жовток з курячого яйця й розімніть його виделкою.

Додайте чайну ложку меду і ванілін, перемішайте.

Додайте борошно, щоб отримати необхідну густину. Тісто має бути тугим, щоб з нього можна було катати кульки і насаджувати на гачок

Пам'ятайте, що будь-яке тісто для риболовлі можна зберігати в морозильній камері. При необхідності розморозьте і користуйтеся.