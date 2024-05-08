Український режисер розкрив деталі дуже символічного номеру на Євробаченні

Герман Нєнов розповів про секрети створення номера для Люксембургу на Євробаченні 2024

Як відомо, Люксембург - є однією з країн-засновниць Євробачення, яка не брала участі у конкурсі аж тридцять років, проте цього року вирішила знову показати свій талант завдяки яскравій та молодій співачці Талі Голаргент, яка виступила під номер 15.

Робота над номером "Fighter" розпочалась ще за три місяці до Євробачення, і над цим перфомансом працювали люксембурзька та київська команди.

Креативним директором для номера Талі, який вже побачив весь світ у першому півфіналі Євробачення, став відомий український режисер та креативний продюсер Герман Нєнов.

Герман Нєнов розповів про номер Люксембурга (фото: прес-служба)

Він вже має досвід роботи з легендарним музичним конкурсом, адже минулого року Герман Нєнов був креативним продюсером Євробачення 2023 від України, тобто відповідав за усі прояви України на цьому конкурсі - створював виступи, візитки, інтервал та опенінг акти.

За словами Германа, головна ідея цього перформансу - за свою мрію варто боротися. Цей номер показує переосмислення шляху кожного борця-мрійника, який наважується вийти з власних рамок буденності та почати виснажливий шлях і боротьбу за свою мрію.

Герман Нєнов (фото: прес-служба)

В чому символізм номера "Fighter"

Ми бачимо, що номер починається всередині квадратної рамки, яка символізує рамки, в яких, на жаль, живе більшість людей, і не наважуються зробити крок вперед до своєї мрії, адже в кожному сидить певний страх.

В номері присутній символ ягуара, він демонструє, що для того, щоб досягти своєї мети, іноді треба бігти швидше, ніж ягуар.

А сама співачка танцює на розпеченій лаві, і це означає, що шлях до мрії потребує гідного проходження крізь випробування і попри все потрібно йти, й по розпеченій лаві, і по лезах ножа, і по розбитому склу. Шлях не буває легким, але результат цього вартує.

За словами режисера Германа Нєнова, ідея номеру повинна бути близькою більшості українців, адже те, про що зараз мріє майже кожен з нас - це Перемога.

Герман Нєнов розповів про номер Люксембурга (фото: прес-служба)

"Передфінальна частина номеру - це символічна розмова кожного борця із самим собою, в той момент, коли хочеться здатися, опустити руки і не йти вперед. А фінал - це перемога. Перемога над собою. Перемога над усіма викликами та сумнівами. Боріться за свою мрію, вона того варта", - розповідає Нєнов.

Герман каже, що для усієї команди Люксембургу на цьому ефірі інтрига трималась до останнього, адже коли оголошували список країн, що пройшли до фіналу, Люксембург назвали останнім.

Хто працював на номером для Талі Голаргент

Над проектом для Євробачення працював відомий хореограф Олег Жежель, розкадрування номера робила Марина Шалєва, провідний режисер телебачення. Художником по світлу був Євгеній Костира. Він досить відомий в Україні за багатьма роботами.

А розкішні костюми для балету створювали MU Production - саме вони розробляли національний костюм для представниці України на конкурсі "Міс Всесвіт".

Команди України та Люксембургу працювали у своїй більшості в режимі онлайн протягом трьох місяців.

Варто додати, що більшість продакшну відбувалася в Києві, а його адаптація - в Люксембурзі. Та вже фінальні зведені репетиції команда провела в Мальмо, де і відбувся виступ Талі.