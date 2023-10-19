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Олег Сенцов знову отримав поранення на фронті: деталі

Олег Сенцов отримав поранення на фронті (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
Автор: Анна Шиканова

Український режисер Олег Сенцов знову був поранений на фронті. Він захищає Україну від найперших днів повномасштабного російського вторгнення і за цей час був поранений вже декілька разів.

Що трапилося з Сенцовим і наскільки важке у нього поранення, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посланням на його сторінку у Facebook.

Що сталося з Сенцовим

Як повідомив режисер, він знову отримав поранення. Але, за його словами, воно не дуже важке.

"Знов поранення, та знов не важке - спіймав уламок у бік", - розповів Сенцов у соцмережі.

Українці у коментарях підтримали режисера та побажали йому швидкого одужання. А ще попросили, аби він себе беріг.

Відомо, що режисер зараз знаходиться у найгарячіших точках на фронті. Декілька тижнів тому він розповідав про труднощі біля населеного пункту Роботине, де зараз точаться найжорсткіші бої.

Поранення Олега Сенцова

У червні 2022 року стало відомо, що український режисер, громадський активіст та колишній в'язень Кремля, Олег Сенцов - у лавах ЗСУ. Пізніше в інтерв'ю він розповів, що рішення піти захищати Україну він прийняв ще до повномасштабного вторгнення.

У перші дні війни він перевіз родину і Львів, а потім повернувся у Київ та пішов у тероборону. Далі він намагався попасти у військкомат, щоб отримати переведення на фронт. Згодом він попав у групу спецназу та поїхав спочатку на південь країни, а згодом - на схід. Тепер він служить у 47-й окремої механізованої бригади ЗСУ.

В кінці червня 2023 Сенцов розповів про дуже важкий день і зізнався, що мало не загинув під час бою.

У липні 2023 року він отримав контузію, а в буквально через декілька тижнів - знову попав під обстріл.

Раніше ми повідомляли про те, що Олег Сенцов став батьком у четвертий раз.

А також розповідали про те, що Сенцов розніс накачаних чоловіків у кав'ярнях.

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Олег СенцовВійна Росії проти України