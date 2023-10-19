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Олег Сенцов снова получил ранение на фронте: детали

Олег Сенцов получил ранения на фронте (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
Автор: Анна Шиканова

Украинский режиссер Олег Сенцов снова был ранен на фронте. Он защищает Украину с первых дней полномасштабного российского вторжения и за это время был ранен уже несколько раз.

Что случилось с Сенцовым и насколько тяжелое у него ранение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его страницу в Facebook.

Что произошло с Сенцовым

Как сообщил режиссер, он снова получил ранение. Но, по его словам, оно не очень тяжелое.

"Снова ранение, но снова не тяжелое - поймал обломок в бок", - рассказал Сенцов в соцсети.

Украинцы в комментариях поддержали режиссера и пожелали ему скорейшего выздоровления. А еще попросили, чтобы он себя берег.

Известно, что режиссер сейчас находится в самых горячих точках на фронте. Несколько недель назад он рассказывал о трудностях возле населенного пункта Роботино, где сейчас ведутся самые жесткие бои.

Ранение Олега Сенцова

В июне 2022 стало известно, что украинский режиссер, общественный активист и бывший узник Кремля, Олег Сенцов - в рядах ВСУ. Позже в интервью он рассказал, что решение пойти защищать Украину он принял еще до полномасштабного вторжения.

В первые дни войны он перевез семью и Львов, а затем вернулся в Киев и ушел в терроборону. Далее он пытался попасть в военкомат, чтобы получить перевод на фронт. Впоследствии он попал в группу спецназа и поехал сначала на юг страны, а затем на восток. Теперь он служит у 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В конце июня 2023 года Сенцов рассказал об очень тяжелом дне и признался, что чуть не погиб во время боя.

В июле 2023 года он получил контузию, а в буквально через несколько недель – снова попал под обстрел.

Ранее мы сообщали, что Олег Сенцов стал отцом в четвертый раз.

А также рассказывали, что Сенцов разнес накачанных мужчин в кафе.

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Олег СенцовВойна России против Украины