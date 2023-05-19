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Український пиріг із вчорашнього рису: швидкий і дешевий рецепт

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П'ятниця 19 травня 2023 18:50
Український пиріг із вчорашнього рису: швидкий і дешевий рецепт Як приготувати рисову бабку (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Бабка з рисом - страва, вигадана українськими господинями. Це бюджетний і швидкий пудинг, для якого згодиться навіть учорашній рис.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Всесвіт рецептів.

Складники:

  • Кисломолочний сир - 200 г
  • Рис - 1 склянка
  • Яйця - 2 шт.
  • Цукор - 2 ст. л.
  • Вершкове масло - 20 г
  • Родзинки - 1 ст. л. (за бажанням)

Покрокове приготування

Відваріть рис у підсоленій воді (якщо нема вчорашнього), промийте його.

Додайте до сиру цукор, ванільний цукор, жовтки. Перетріть, а крупнозернистий сир перебийте блендером.

Далі додайте м'яке вершкове масло і проварений рис. Гарно перемішайте масу. Додайте родзинки.

Окремо збийте в піну два білки з дрібкою солі. Акуратно вимішайте білки з рисово-сирною масою.

Випікайте в змазаній олією формі протягом години при температурі 170 градусів.

Подаємо ніжну сирну запіканку разом зі сметаною або збитими вершками, а також можна зі згущеним молоком, не забуваючи про чашечку вашого улюбленого гарячого чаю. Приємного вам апетиту!

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