Український пиріг із вчорашнього рису: швидкий і дешевий рецепт

Бабка з рисом - страва, вигадана українськими господинями. Це бюджетний і швидкий пудинг, для якого згодиться навіть учорашній рис.

Складники:

Кисломолочний сир - 200 г

Рис - 1 склянка

Яйця - 2 шт.

Цукор - 2 ст. л.

Вершкове масло - 20 г

Родзинки - 1 ст. л. (за бажанням)

Покрокове приготування

Відваріть рис у підсоленій воді (якщо нема вчорашнього), промийте його.

Додайте до сиру цукор, ванільний цукор, жовтки. Перетріть, а крупнозернистий сир перебийте блендером.

Далі додайте м'яке вершкове масло і проварений рис. Гарно перемішайте масу. Додайте родзинки.

Окремо збийте в піну два білки з дрібкою солі. Акуратно вимішайте білки з рисово-сирною масою.

Випікайте в змазаній олією формі протягом години при температурі 170 градусів.

Подаємо ніжну сирну запіканку разом зі сметаною або збитими вершками, а також можна зі згущеним молоком, не забуваючи про чашечку вашого улюбленого гарячого чаю. Приємного вам апетиту!