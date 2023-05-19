Справжні американські панкейки: "секретний" спосіб зробити млинці пишними
Американські панкейки - пишні великі млинці, які готуються на молоці. Страва проста в приготуванні, але є деякі нюанси і секрети, щоб зробити їх неймовірно смачними, ніжними і повітряними.
Своїм способом поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube.
Складники:
- Яйця - 2 шт.
- Цукор - 60 г (4 ст. л.)
- Дрібка солі
- Тепле молоко - 200 мл
- Ванільний цукор - 10 г
- Рослинна олія або розтоплене вершкове масло - 40 г (3 ст. л.)
- Борошно - 220 г
- Розпушувач - 5-6 г (1 ч. л. з великою гіркою)
Покрокове приготування
Поділіть яйця на жовтки і білки. До жовтків додайте сіль, цукор, ванільний цукор і збийте міксером протягом хвилини.
Додайте олію і продовжіть збивати, влийте молоко і змішайте міксером.
Всипте просіяне борошно і розпушувач, перемішайте і збийте.
Тепер використайте наш "секретний" спосіб: збийте білки з дрібкою солі до пишності. Акуратно введіть білки в тісто, щоб не втратити їхню повітряність.
Розігрійте сковороду на середньому вогні, викладіть тісто і випікайте під кришкою з обох боків.
Подавайте з медом, джемом, ягодами, сметаною - до вашого смаку.
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