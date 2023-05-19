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Справжні американські панкейки: "секретний" спосіб зробити млинці пишними

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П'ятниця 19 травня 2023 08:29
Справжні американські панкейки: "секретний" спосіб зробити млинці пишними Як приготувати американські панкейки (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Американські панкейки - пишні великі млинці, які готуються на молоці. Страва проста в приготуванні, але є деякі нюанси і секрети, щоб зробити їх неймовірно смачними, ніжними і повітряними.

Своїм способом поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube.

Складники:

  • Яйця - 2 шт.
  • Цукор - 60 г (4 ст. л.)
  • Дрібка солі
  • Тепле молоко - 200 мл
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Рослинна олія або розтоплене вершкове масло - 40 г (3 ст. л.)
  • Борошно - 220 г
  • Розпушувач - 5-6 г (1 ч. л. з великою гіркою)

Покрокове приготування

Поділіть яйця на жовтки і білки. До жовтків додайте сіль, цукор, ванільний цукор і збийте міксером протягом хвилини.

Додайте олію і продовжіть збивати, влийте молоко і змішайте міксером.

Всипте просіяне борошно і розпушувач, перемішайте і збийте.

Тепер використайте наш "секретний" спосіб: збийте білки з дрібкою солі до пишності. Акуратно введіть білки в тісто, щоб не втратити їхню повітряність.

Розігрійте сковороду на середньому вогні, викладіть тісто і випікайте під кришкою з обох боків.

Подавайте з медом, джемом, ягодами, сметаною - до вашого смаку.

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