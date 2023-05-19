Украинский пирог из вчерашнего риса: быстрый и дешевый рецепт

Бабка с рисом - блюдо, придуманное украинскими хозяйками. Это бюджетный и быстрый пудинг, для которого сгодится даже вчерашний рис.

Составляющие:

Творог - 200 г

Рис - 1 стакан

Яйца - 2 шт.

Сахар - 2 ст. л.

Сливочное масло - 20 г.

Изюм - 1 ст. л. (по желанию)

Пошаговое приготовление

Отварите рис в подсоленной воде (если нет вчерашнего), промойте его.

Добавьте в творог сахар, ванильный сахар, желтки. Перетрите, а крупнозернистый творог перебейте блендером.

Далее добавьте мягкое сливочное масло и проваренный рис. Хорошо перемешайте массу. Добавьте изюм.

Отдельно взбейте в пену два белка с щепоткой соли. Аккуратно вымешайте белки с рисово-творожной массой.

Выпекайте в смазанной маслом форме в течение часа при температуре 170 градусов.

Подаем нежную творожную запеканку вместе со сметаной или взбитыми сливками, а также можно со сгущенкой, не забывая о чашечке вашего любимого горячего чая. Приятного вам аппетита!