Украинский пирог из вчерашнего риса: быстрый и дешевый рецепт
Бабка с рисом - блюдо, придуманное украинскими хозяйками. Это бюджетный и быстрый пудинг, для которого сгодится даже вчерашний рис.
Рецептом поделились на YouTube-канале Всесвіт рецептів.
Составляющие:
- Творог - 200 г
- Рис - 1 стакан
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 2 ст. л.
- Сливочное масло - 20 г.
- Изюм - 1 ст. л. (по желанию)
Пошаговое приготовление
Отварите рис в подсоленной воде (если нет вчерашнего), промойте его.
Добавьте в творог сахар, ванильный сахар, желтки. Перетрите, а крупнозернистый творог перебейте блендером.
Далее добавьте мягкое сливочное масло и проваренный рис. Хорошо перемешайте массу. Добавьте изюм.
Отдельно взбейте в пену два белка с щепоткой соли. Аккуратно вымешайте белки с рисово-творожной массой.
Выпекайте в смазанной маслом форме в течение часа при температуре 170 градусов.
Подаем нежную творожную запеканку вместе со сметаной или взбитыми сливками, а также можно со сгущенкой, не забывая о чашечке вашего любимого горячего чая. Приятного вам аппетита!
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