Український пілот винищувача увійшов до рейтингу Forbes найвідоміших постатей нашого часу

Деталі події

24 вересня журнал Forbes у рамках проекту "30 до 30" відзначив молодих людей, хто захищає нас сьогодні і отримуватиме перемогу завтра, а також тих, хто будуватиме нову Україну після нашої перемоги.

Серед найкращих також був відзначений військовослужбовець бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Герой України Андрій Герус – пілот винищувача МіГ-29.



Андрій з перших хвилин російського вторгнення став на захист рідної землі та виконував завдання щодо винищувально-авіаційного прикриття міста Київ, Київської області та України загалом.



"Вітаємо Андрія з отриманою нагородою, пишаємося відчайдушним захисником нашої Батьківщини!" - сказано у повідомленні.

Андрій Герус увійшов до тридцятки українського рейтингу Forbes (фото: facebook.com/kpszsu)

Нагадаємо, що 1 березня президент Володимир Зеленський надав старшому лейтенанту Андрію Герусу звання Героя України за збитий над Кропивницьким ІЛ-76 з російським десантом.

Хто ще потрапив до рейтингу