Український пілот винищувача увійшов до рейтингу Forbes найвідоміших постатей нашого часу

Український пілот винищувача МіГ-29 Андрій Герус увійшов до українського рейтингу Forbes, як одна із тридцяти найвідоміших особистостей нашого часу.
Про це стало відомо із публікації Командування Повітряних Сил ЗСУ.
24 вересня журнал Forbes у рамках проекту "30 до 30" відзначив молодих людей, хто захищає нас сьогодні і отримуватиме перемогу завтра, а також тих, хто будуватиме нову Україну після нашої перемоги.
Серед найкращих також був відзначений військовослужбовець бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Герой України Андрій Герус – пілот винищувача МіГ-29.
Андрій з перших хвилин російського вторгнення став на захист рідної землі та виконував завдання щодо винищувально-авіаційного прикриття міста Київ, Київської області та України загалом.
"Вітаємо Андрія з отриманою нагородою, пишаємося відчайдушним захисником нашої Батьківщини!" - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що 1 березня президент Володимир Зеленський надав старшому лейтенанту Андрію Герусу звання Героя України за збитий над Кропивницьким ІЛ-76 з російським десантом.
Як ми раніше писали, захищаючи Україну,загинув воїн-герой, відомий блогер "Малі" .
Раніше повідомлялося, що на фронті загинула Мар'яна "Квітка" , яка повернулася з Італії для захисту України.