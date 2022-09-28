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Украинский пилот истребителя вошел в рейтинг Forbes известнейших личностей нашего времени

Андрей Герус - герой Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинский пилот истребителя МиГ-29 Андрей Герус вошел в украинский рейтинг Forbes, как один из тридцати известнейших личностей нашего времени.

Об этом стало известно из публикации Командования Воздушных Сил ВСУ.

Детали события

24 сентября журнал Forbes в рамках проекта "30 до 30" отметил молодых людей, кто защищает нас сегодня и будет одерживать победу завтра, а также тех, кто будет строить новую Украину после нашей победы.

Среди лучших также был отмечен военнослужащий бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Герой Украины Андрей Герус – пилот истребителя МиГ-29.

Андрей с первых минут российского вторжения стал на защиту родной земли и выполнял задачи по истребительно-авиационному прикрытию города Киев, Киевской области и Украины в целом.

"Поздравляем Андрея с полученной наградой, гордимся отчаянным защитником нашей Родины!" - сказано в сообщении.

Андрей Герус вошел в тридцатку украинского рейтинга Forbes (фото: facebook.com/kpszsu)

Напомним, что 1 марта президент Владимир Зеленский присвоил старшему лейтенанту Андрею Герусу звание Героя Украины за сбитый над Кропивницким ИЛ-76 с российским десантом.

Кто еще попал в рейтинг

  • Сергей Волынский ("Волина") - майор ВСУ, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, участник обороны Мариуполя;
  • Максим Громов - командир разведывательного взвода ВСУ;
  • Елизавета Мерешко — пловчиха-паралимпийка;
  • Амиль и Рамиль Насировы, Евгений Володченко (группа "Курган & Агрегат") — волонтеры, Евгений после 24 февраля присоединился к рядам "Азова";
  • Дмитрий Казацкий ("Орест") – пресс-офицер полка "Азов", участник обороны Мариуполя;
  • Сергей Липко – стендап-комик, сценарист, военный;
  • Валерий Маркус - военный, блогер, писатель;
  • Екатерина Полищук ("Пташка") – парамедик медицинского батальона "Госпитальеры", участница обороны Мариуполя;
  • Тарас Чмут – руководитель благотворительного фонда "Вернись живым";
  • Елена Мажуга и Алексей Ермоленко — инвестиционный директор и вице-президент венчурного фонда Flyer One Ventures.

Как мы ранее писали, защищая Украину, погиб воин-герой, известный блогер "Мали".

Ранее сообщалось, что на фронте погибла Марьяна "Квитка", которая вернулась из Италии для защиты Украины.

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