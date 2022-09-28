Украинский пилот истребителя вошел в рейтинг Forbes известнейших личностей нашего времени

Украинский пилот истребителя МиГ-29 Андрей Герус вошел в украинский рейтинг Forbes, как один из тридцати известнейших личностей нашего времени.
Об этом стало известно из публикации Командования Воздушных Сил ВСУ.
24 сентября журнал Forbes в рамках проекта "30 до 30" отметил молодых людей, кто защищает нас сегодня и будет одерживать победу завтра, а также тех, кто будет строить новую Украину после нашей победы.
Среди лучших также был отмечен военнослужащий бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Герой Украины Андрей Герус – пилот истребителя МиГ-29.
Андрей с первых минут российского вторжения стал на защиту родной земли и выполнял задачи по истребительно-авиационному прикрытию города Киев, Киевской области и Украины в целом.
"Поздравляем Андрея с полученной наградой, гордимся отчаянным защитником нашей Родины!" - сказано в сообщении.
Напомним, что 1 марта президент Владимир Зеленский присвоил старшему лейтенанту Андрею Герусу звание Героя Украины за сбитый над Кропивницким ИЛ-76 с российским десантом.
Как мы ранее писали, защищая Украину, погиб воин-герой, известный блогер "Мали".
Ранее сообщалось, что на фронте погибла Марьяна "Квитка", которая вернулась из Италии для защиты Украины.