Український панк-гурт присвятив пісню Епіфанію, бо він "крутий чувак"

"Так збіглося, що в Епіфанія 3 лютого день народження. Він дуже крутий чувак, бо дарує море приємних емоцій багатьом людям. Може, для когось, ці даровані главою ПЦУ емоції навіть зіставні з тими емоціями, які людина отримує під час інтимної спокуси", - жартома (чи ні?) коментують артисти.

Разом з тим на сторінках гурту у соціальних мережах йдеться про те, що пісня "Анатомія" - про "чисте кохання, яке п'янить і змушує кайфувати усіх учасників цього магічного процесу".

Текст пісні "Анатомія":

Анатомія тіла

Така приємна на дотик,

Так, ніби в діло наркотик,

Або вечір суботи,

Як твій улюблений котик

(Чи що ти там іще любиш?)

Анатомія тіла така приємна.

Ти чуєш?

Коси і шия, груди

Для мене твої

Солодко згубні,

І хай мені буде

Навіть боляче -

Проситиму ще!

Анатомія тіла розкачує амплітуди,

Твої зволожує губи

І там, і тут, і усюди.

Вона брудніша за бруд,

Вона чистіша за сльози,

Анатомія тіла -

Метаморфоза!

Коси і шия, груди

Для мене твої

Солодко згубні,

І хай мені буде

Навіть боляче -

Проситиму ще!

Додамо, що запис пісні відбувався на київських студіях FDR і Top Sound Records, а до запису долучився колишній учасник популярного гурту Roll Models Назар Миколаєць. Саундпродюсером треку традиційно для квіткіс виступив знаний музикант, лідер формації Ульмо Три Костянтин Шелудько.