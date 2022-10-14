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Гурт квіткіс показав дуже красиве відео до Дня захисників і захисниць України

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Україна, П'ятниця 14 жовтня 2022 18:20
Гурт квіткіс показав дуже красиве відео до Дня захисників і захисниць України Кадр з кліпу "Привиди"
Автор: Юлія Гаюк

У День захисників і захисниць України київський гурт квіткіс показав довгоочікуване відео на пісню "Привиди", яку музиканти присвятили усім, хто бореться за свободу нашої країни.

Екранізований трек був написаний і записаний ще у березні - в перші тижні великої Війни за незалежність. І за ці місяці "синьо-жовті привиди" підкорили серця українців. Кліп, впевнені артисти, теж не лишить байдужим нікого

"Ці наповнені сакральними сенсами кадри були зняті у Пирогові влітку. І вони просто неймовірні! Під час перегляду відео ви або пустите сльозу, або збадьоритесь, або сповнитеся ще більшою ненавистю до росіян, які хочуть забрати у нас цю красу", - коментують відео учасники квіткіс.

Режисером й сценаристом кліпу "Привиди" виступив Микола Чумак.

"Ця пісня звучить як молитва або як давня мантра, аранжування робить відсилку до Шевченкового "Ще треті півні не співали…" і символізує те, що всі темні сили підуть зі співом півня, на світанку - на світанку України після темних днів війни", – говорить автор відео.

Додамо, що головні ролі у новому творінні київських панків виконали Єва Зарічанська, яка уособлює Україну, і воїн ЗСУ Олександр Гановський.

Слухайте також, як Jerry Heil, квіткіс та інші українські артисти співають про Щекавицю.

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