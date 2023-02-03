RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинская панк-группа посвятила песню Эпифанию, потому что он "крутой чувак"

Участники группы квіткіс (фото: Александр Косенко)
Автор: Татьяна Самарук

3 февраля киевская панк-группа квіткіс выпустила новую песню "Анатомія". Также музыканты показали "страстное" лирик-видео к своему новому творению.

Интересно, что эту песню о любви и страсти участники квіткіс посвятили… митрополиту Киевскому и всей Украине.

"Так совпало, что у Эпифания 3 февраля день рождения. Он очень крутой чувак, потому что дарит море приятных эмоций многим людям. Может, для кого-то, эти дарованные главой ПЦУ эмоции даже сопоставимы с теми эмоциями, которые человек получает во время интимного соблазна", - в шутку (или нет?) комментируют артисты.

Вместе с тем на страницах группы в социальных сетях говорится, что песня "Анатомія" - о "чистой любви, которая пьянит и заставляет кайфовать всех участников этого магического процесса".

Текст песни "Анатомія":

Анатомія тіла
Така приємна на дотик,
Так, ніби в діло наркотик,
Або вечір суботи,
Як твій улюблений котик
(Чи що ти там іще любиш?)
Анатомія тіла така приємна.
Ти чуєш?

Коси і шия, груди
Для мене твої
Солодко згубні,
І хай мені буде
Навіть боляче -
Проситиму ще!

Анатомія тіла розкачує амплітуди,
Твої зволожує губи
І там, і тут, і усюди.
Вона брудніша за бруд,
Вона чистіша за сльози,
Анатомія тіла -
Метаморфоза!

Коси і шия, груди
Для мене твої
Солодко згубні,
І хай мені буде
Навіть боляче -
Проситиму ще!

Добавим, что запись песни проходила на киевских студиях FDR и Top Sound Records, а к записи присоединился бывший участник популярной группы Roll Models Назар Николаевец. Саундпродюсером трека традиционно для квіткіс выступил известный музыкант, лидер формации Ульмо Три Константин Шелудько.

Напомним, осенью квіткіс показали очень красивое видео ко Дню защитников и защитниц Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
песниквіткісгурт