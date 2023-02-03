Украинская панк-группа посвятила песню Эпифанию, потому что он "крутой чувак"
3 февраля киевская панк-группа квіткіс выпустила новую песню "Анатомія". Также музыканты показали "страстное" лирик-видео к своему новому творению.
Интересно, что эту песню о любви и страсти участники квіткіс посвятили… митрополиту Киевскому и всей Украине.
"Так совпало, что у Эпифания 3 февраля день рождения. Он очень крутой чувак, потому что дарит море приятных эмоций многим людям. Может, для кого-то, эти дарованные главой ПЦУ эмоции даже сопоставимы с теми эмоциями, которые человек получает во время интимного соблазна", - в шутку (или нет?) комментируют артисты.
Вместе с тем на страницах группы в социальных сетях говорится, что песня "Анатомія" - о "чистой любви, которая пьянит и заставляет кайфовать всех участников этого магического процесса".
Текст песни "Анатомія":
Анатомія тіла
Така приємна на дотик,
Так, ніби в діло наркотик,
Або вечір суботи,
Як твій улюблений котик
(Чи що ти там іще любиш?)
Анатомія тіла така приємна.
Ти чуєш?
Коси і шия, груди
Для мене твої
Солодко згубні,
І хай мені буде
Навіть боляче -
Проситиму ще!
Анатомія тіла розкачує амплітуди,
Твої зволожує губи
І там, і тут, і усюди.
Вона брудніша за бруд,
Вона чистіша за сльози,
Анатомія тіла -
Метаморфоза!
Коси і шия, груди
Для мене твої
Солодко згубні,
І хай мені буде
Навіть боляче -
Проситиму ще!
Добавим, что запись песни проходила на киевских студиях FDR и Top Sound Records, а к записи присоединился бывший участник популярной группы Roll Models Назар Николаевец. Саундпродюсером трека традиционно для квіткіс выступил известный музыкант, лидер формации Ульмо Три Константин Шелудько.
Напомним, осенью квіткіс показали очень красивое видео ко Дню защитников и защитниц Украины.