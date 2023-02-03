Украинская панк-группа посвятила песню Эпифанию, потому что он "крутой чувак"

Интересно, что эту песню о любви и страсти участники квіткіс посвятили… митрополиту Киевскому и всей Украине.

"Так совпало, что у Эпифания 3 февраля день рождения. Он очень крутой чувак, потому что дарит море приятных эмоций многим людям. Может, для кого-то, эти дарованные главой ПЦУ эмоции даже сопоставимы с теми эмоциями, которые человек получает во время интимного соблазна", - в шутку (или нет?) комментируют артисты.

Вместе с тем на страницах группы в социальных сетях говорится, что песня "Анатомія" - о "чистой любви, которая пьянит и заставляет кайфовать всех участников этого магического процесса".

Текст песни "Анатомія":

Анатомія тіла

Така приємна на дотик,

Так, ніби в діло наркотик,

Або вечір суботи,

Як твій улюблений котик

(Чи що ти там іще любиш?)

Анатомія тіла така приємна.

Ти чуєш?

Коси і шия, груди

Для мене твої

Солодко згубні,

І хай мені буде

Навіть боляче -

Проситиму ще!

Анатомія тіла розкачує амплітуди,

Твої зволожує губи

І там, і тут, і усюди.

Вона брудніша за бруд,

Вона чистіша за сльози,

Анатомія тіла -

Метаморфоза!

Коси і шия, груди

Для мене твої

Солодко згубні,

І хай мені буде

Навіть боляче -

Проситиму ще!

Добавим, что запись песни проходила на киевских студиях FDR и Top Sound Records, а к записи присоединился бывший участник популярной группы Roll Models Назар Николаевец. Саундпродюсером трека традиционно для квіткіс выступил известный музыкант, лидер формации Ульмо Три Константин Шелудько.