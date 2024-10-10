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В українській мові є 10 варіантів слова "душніла": як можна сказати цікавіше

Якими українськими словами можна замінити слово "душніла" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Молодіжний сленг тісно переплітається з розмовною мовою дорослих. Однак є такі слова, які для старшого покоління дивні, особливо, якщо в українській мові є цікавіші відповідники. Наприклад, до слова "душніла".

Яке значення має це слово та які цікавіші та яскравіші відповідники українською можна використовувати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Словотвір".

Значення слова

Молодь слово "душніла" використовує дуже часто. Переважно так називають людей, які занадто багато часу приділяють поясненню чогось, які постійно до чогось чіпляються і є надмірними педантами.

Походить це слово від дієслова "душити", оскільки "душніла" ніби душить своїми нудними, нецікавими або навіть образливими коментарями. Загалом, це слово має досить негативне значення, але не є нецензурним.

Згідно зі словниками, "душніла" - це пісна, нецікава й нудна у спілкуванні людина, яка постійно до чогось чіпляється. Такий собі нудотний педант, від чиїх прісних коментарів стає нудно та нецікаво.

Це слово переважно використовується у розмовній мові, в онлайн спілкуванні та у соціальних мережах.

Наприклад, хтось незнайомий у кожному коментарі вас пересмикує і чіпляється до якихось дріб'язкових деталей або слів. Саме такій людині й можна відповісти, що вона - душніла.

Відповідники до слова "душніла"

А як ще можна назвати таку людину:

Нудій - набридливо скаржитися, нарікати скиглити.

"А випито скільки?! А поїдено з колгоспної комори скільки?! А воно ж, мабуть, і ревізія буде! - нудив комірник" (Остап Вишня).

Нудило - не ходить, а нудить світом

Придирок - придирається до всього

Нудьгар

Скиглій - від "скиглить"

Нудик - то саме, що й "нудій"

Нудяр

Зануда

Пріснище - похідне від прикметників "прісний/пісний", позбавлений інтересу, жвавості, гостроти, привабливості.

Млосний

Кисляй - має кислий вираз обличчя майже постійно.

Слова розташовані у порядку з найбільш вживаних до найменш вживаних у сучасній українській мові.

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