В украинском языке есть 10 вариантов слова "душніла": как можно сказать интереснее

Молодежный сленг тесно переплетается с разговорным языком взрослых. Однако есть такие слова, которые для старшего поколения удивительны, особенно если в украинском языке есть интересные соответствия. Например, к слову "душніла".
Какое значение имеет это слово и какие более интересные и яркие соответствия на украинском языке можно использовать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Словотвір".
Молодежь слово "душніла" использует очень часто. Преимущественно так называют людей, которые слишком много времени уделяют объяснению чего-то, постоянно цепляются и являются чрезмерными педантами.
Происходит это слово от глагола "душити", поскольку "душніла" будто душит своими скучными, неинтересными или даже оскорбительными комментариями. В общем, это слово имеет достаточно негативное значение, но не является нецензурным.
Согласно словарям, "душніла" - это постный, неинтересный и скучный в общении человек, постоянно к чему-то придирающийся. Такой приторный педант, от чьих пресных комментариев становится скучно и неинтересно.
Это слово преимущественно используется в разговорной речи, в онлайн общении и социальных сетях.
Например, кто-то незнакомый в каждом комментарии вас дергает и придирается к каким-то мелочным деталям или словам. Именно такому человеку и можно ответить, что он "душніла".
А как еще можно назвать такого человека:
Нудій - надоедливо жаловаться, сетовать ныть.
"А випито скільки?! А поїдено з колгоспної комори скільки?! А воно ж, мабуть, і ревізія буде! - нудив комірник" (Остап Вишня).
Нудило - не ходит, а нудить миром
Придирок - придирается ко всему
Нудьгар
Скиглий - от "скиглить"
Нудик - то же, что и "нудій"
Нудяр
Зануда
Пріснище - производное от прилагательных "прісний/пісний", лишен интереса, живости, остроты, привлекательности.
Млосний
Кисляй - имеет кислое выражение лица почти постоянно.
Слова расположены в порядке от наиболее употребляемых к наименее употребляемым в современном украинском языке.
Раньше мы писали о том, когда и как правильно употреблять слова "посилання" и "покликання".
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