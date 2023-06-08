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На український гурт напали з ножем під час концерту, кошти з якого мали передати ЗСУ (фото)

На Burned Time Machine напали під час концерту (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У Дніпрі в клубі "Махнопаб" під час благодійного концерту кількох гуртів стався ножовий напад на метал-гурт Burned Time Machine. Обійшлося без жертв, справою займається поліція.

Про це розповіли учасники гурту Burned Time Machine на своїй сторінці в Instagram.

Деталі інциденту

За словами учасника гурту Burned Time Machine Мирослава Щербака, головна "перепалка" розпочалася надворі. А от у залі один зі слухачів неадекватно поводився в слемі: він бив інших відвідувачів.

Слем - це дія публіки на музичних концертах, під час якої люди штовхаються і врізаються один в одного.

"Ми тільки відіграли сет, грали Blind8, якась особа стала не адекватно себе поводити у моші й відверто бити людей. Я попросив цю агресивну особу поводитися трохи м'якше, бо люди від нього травмуються. Потім ця особа запропонувала мені "вийти розібратись". Також він зчепився з кимось у моші, його положили на лопатки. Я підійшов до звукача, щоб дізнатись де охорона, через декілька секунд повернувся назад - агресора вже виводили", - розповідає Щербак у коментарі музичному виданню The Rock Spectrum.

Сторіс гурту BLIND8 (фото: instagram.com/blind8band)

Після того, як він із дружиною та басистом вийшов надвір, нападник прийшов слідом за ними. Невідомий почав говорити нецензурною лексикою, на що співак сказав йому припинити.

Тільки-но Мирослав повертався до клубу, нападник сказав на його адресу слова про приналежність до ЛГБТ-спільноти, після чого дістав ніж.

"Він звернувся до мене зі словами "Та ти взагалі пед*к", я різко змінив курс і почав йти до нього, щоб спитати чи правильно я його почув, але він дістав ніж і сказав "Давай розберемось". Я тільки встиг сказати дружині, щоб вона зайшла всередину, і між нами з цією особою встала людина, мабуть, охоронець. Через пару хвилин я зайшов всередину і викликав поліцію", - каже учасник гурту Burned Time Machine.

Сторіс гурту ВТМ (фото: instagram.com/burnedtimemachine)

Поліція прибула за декілька хвилин, забрала в порушника ніж та обшукала рюкзак, де виявила ще кілька розбитих склянок.

Зрештою нападника забрали у відділок і склали на нього протокол.

Раніше ми розповідали, як опонент Ломаченка напав на нього під час зважування.

Читайте також історію про те, як клієнтка з ножицями напала на перукаря, тому що не сподобалася зачіска.

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