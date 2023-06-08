На украинскую группу напали с ножом во время концерта, средства с которого должны были передать ВСУ (фото)

Детали инцидента

По словам участника группы Burned Time Machine Мирослава Щербака, главная "перепалка" началась на улице. А вот в зале один из слушателей неадекватно вел себя в слэме: он избивал других посетителей.

Слэм - это действие публики на музыкальных концертах, во время которого люди толкаются и врезаются друг в друга.

"Мы только отыграли сет, играли Blind8, какое-то лицо стало не адекватно себя вести в моше и откровенно избивать людей. Я попросил эту агрессивную личность вести себя немного мягче, потому что люди от него травмируются. Потом этот человек предложил мне "выйти разобраться". Также он сцепился с кем-то в моше, его положили на лопатки. Я подошел к звукачу, чтобы узнать, где охрана, через несколько секунд вернулся назад - агрессора уже выводили", - рассказывает Щербак в комментарии музыкальному изданию The Rock Spectrum.

Сторис группы BLIND8 (фото: instagram.com/blind8band)

После того как он с женой и басистом вышел во двор, нападающий пришел вслед за ними. Неизвестный начал говорить с нецензурной лексикой, на что певец сказал ему прекратить.

Как только Мирослав возвращался в клуб, нападающий сказал в его адрес слова о принадлежности к ЛГБТ-сообществу, после чего получил нож.

"Он обратился ко мне со словами "Да ты вообще пед*к", я резко сменил курс и начал идти к нему, чтобы спросить правильно ли я его услышал, но он достал нож и сказал "Давай разберемся". Я только успел сказать жене, чтобы она зашла внутрь, и между нами с этим лицом встал человек, видимо, охранник. Через пару минут я зашел внутрь и вызвал полицию", - говорит участник группы Burned Time Machine.

Сторис группы ВТМ (фото: instagram.com/burnedtimemachine)

Полиция прибыла через несколько минут, забрала у нарушителя нож и обыскала рюкзак, где обнаружила еще несколько разбитых стаканов.

В конце концов, нападавшего забрали в отделение и составили на него протокол.