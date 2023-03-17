Проживавший в Польше украинский повар ресторанов "Мишлен" с 24 февраля на передовой: история защитника

Украинский повар, работавший в Польше в ресторанах "Мишлен", с начала полномасштабного вторжения россиян отправился на фронт защищать свою родину от оккупантов.

История украинца, который жил и работал в Польше

Иван много лет жил в Польше, работал поваром лучших ресторанов рейтинга Мишлен. Но 24 февраля он оставил любимое дело и отправился в защиту Украины, встал в ряды 205-го батальона Территориальной обороны ВСУ, чтобы работать как пехотинец. Сейчас защитник находится в одном из самых опасных мест на фронте, на передовой в Бахмуте, где два месяца участвует в непрерывных ближних боях с российскими штурмовыми отрядами Вагнера.

"Вот такие невероятные люди защищают Украину и носят ее в своем сердце", - написал Бутусов.

Сейчас Иван стал командиром роты.

"Раньше я работал поваром в Польше. 25 февраля я самостоятельно выехал в Украину, приехал в Киев, мне помогли присоединиться к батальону", - рассказал боец.

Иван работал в Варшаве в Мишленовских ресторанах

Военный рассказал, что он семь лет жил в Варшаве и работал в престижных ресторанах. Он добровольно выехал на войну в Украине, отказавшись от всех благ, которые у него были.

Отметим, что Иван не участвовал в АТО, но учился в военном училище Ивана Богуна.

Вскоре Защитника ждет главное событие в жизни - свадьба с любимой девушкой Анной. Она живет в Украине, помогает армии - работает волонтером.