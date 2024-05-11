Український комік пригадав, як виступав для Зеленського після перемоги на виборах (відео)

Як Володимир Зеленський відреагував на виступ

Іван пригадує, що подія була присвячена одному з перших з'їздів партії "Слуга народу". За його словами, там було багато артистів, і багатьох у процесі виступу просили скорочувати програму.

"Ми виходимо, Володимир Олександрович нас побачив, перестав спілкуватись з кимось і почав дивитись. І в цей момент усі почали дивитися. І нас не зупинили, ми виступали от прям до кінця. Було дуже прикольно, що нас дослухали до кінця, що він сміявся, хоча всі жарти знав", - розповідає Люлєнов.

Після завершення виступу він вирішив підійти до президента України, щоби привітатися.

Люлєнов пригадав розмову з Зеленським (скріншот)

"Охорона мене зупинила, а Володимир Олександрович сказав, що знає мене. Ми привіталися, поспілкувалися. У кінці він запитав, чи потрібна якась допомога. Я сказав, що ні, все добре", - каже Іван.

Коли він розповів про це друзям і колегам по команді, вони одразу нагадали йому, про що варто було б запитати. Це стосується, зокрема, терміну перебування громадян Молдови в Україні.

"Ми можемо перебувати в Україні максимум три місяці. Але ж ми друзі, добрі сусіди. І от я попросив би Володимира Зеленського зробити так, аби ми з нашим паспортом могли бути в Україні довше чи взагалі без обмежень", - каже артист.

Як коміки сприйняли перемогу Зеленського на виборах

Люлєнов каже, що у всіх людей, знайомих із Зеленським особисто, лише теплі почуття та прояви підтримки до нього.

"Ми усі, коміки чи артисти, хто з ним знайомий, дуже сильно хвилюємося за нього. Нам хочеться, щоб у нього все вийшло. Ми ніби бачимо себе в ньому, знаєш. Ніби в ньому частина нас, або в нас частина його. Ось таке ставлення", - ділиться хлопець.