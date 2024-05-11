Украинский комик вспомнил, как выступал для Зеленского после победы на выборах (видео)

Как Владимир Зеленский отреагировал на выступление

Иван вспоминает, что событие было посвящено одному из первых съездов партии "Слуга народа". По его словам, там было много артистов, многих в процессе выступления просили сокращать программу.

"Мы выходим, Владимир Александрович нас увидел, перестал общаться с кем-то и начал смотреть. И в этот момент все начали смотреть. И нас не остановили, мы выступали вот прям до конца. Было очень прикольно, что нас дослушали до конца, что он смеялся , хотя все шутки знал", - рассказывает Люленов.

После завершения выступления он решил подойти к президенту Украины, чтобы поздороваться.

Люленов вспомнил разговор с Зеленским (скриншот)

"Охрана меня остановила, а Владимир Александрович сказал, что знает меня. Мы поздоровались, пообщались. В конце он спросил, нужна ли какая-то помощь. Я сказал, что нет, все хорошо", - говорит Иван.

Когда он рассказал об этом друзьям и коллегам по команде, они сразу напомнили ему, о чем стоило бы спросить. Это относится, в частности, к сроку пребывания граждан Молдовы в Украине.

"Мы можем находиться в Украине максимум три месяца. Но ведь мы друзья, добрые соседи. И вот я попросил бы Владимира Зеленского сделать так, чтобы мы с нашим паспортом могли быть в Украине дольше или вообще без ограничений", - говорит артист.

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Люленов говорит, что у всех людей, знакомых с Зеленским лично, только теплые чувства и проявления поддержки к нему.

"Мы все, комики или артисты, кто с ним знаком, очень сильно волнуемся за него. Нам хочется, чтобы у него все получилось. Мы будто видим себя в нем, знаешь. Будто в нем часть нас, или у нас часть его. Вот такое отношение", - делится парень.