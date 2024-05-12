Український комік-молдованин висловився про війну в Молдові та чи стане на захист своєї країни

Чи можлива війна в Молдові

“З погляду військової аналітики я не можу сказати. Але я бачу, як сильно це пушиться інформаційно для того, щоб дестабілізувати ситуацію і в Молдові, і в Україні. Придністров'я - це така історія, яка дуже на руку росіянам”, - вважає Іван.

Зі свого боку хлопець робить усе можливе, аби привернути увагу громадян своєї країни до державної мови та національної культури.

“У нас є ком'юніті в Молдові, стендап-клуб. Через це ком'юніті я намагаюсь просувати правильні наративи. Хлопці, моє оточення, поділяють мою думку, вони мене підтримують. Вони підтримують адекватність. Те, що ми можемо робити, ми робимо інформаційно”, - розповідає про діяльність Люлєнов.

Іван Люлєнов (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

При цьому він зазначає, що різні політичні сили намагаються на них впливати, щоб просувати власні меседжі.

“Ми відповідаємо, що будемо незалежними та просувати те, що вважаємо за потрібне. Ми проєвропейського вектора, звісно, але скажемо це так, як вважаємо самі”, - наголошує хлопець.

Захист Молдови у випадку війни РФ

Іван Люлєнов одразу каже, що це складне запитання, про яке він не розмірковував. На його думку, у Молдові є проблема, яка суттєво відрізняє її від України.

“Україна та Молдова відрізняються тим, що в Україні є національна ідея та історичні стовпи. У Молдові з цим важче, немає в нас прям такої національної ідеї”, - думає він.

“У мого друга є дід, який прожив під правлінням п’ятьох влад. Я про те, що в Молдові це дуже часто змінювалося, і ти не знаєш, за що ти воюєш у Молдові. Ми будемо стояти за свою сім’ю. Чи буду стояти за свою країну? Не можу відповісти на це питання, допоки не відбудеться той день”, - сказав Іван.