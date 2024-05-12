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Украинский комик-молдованин высказался о войне в Молдове и станет ли на защиту своей страны

Иван Люленов сказал, будет ли защищать Молдову (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Приднестровье - это территория, которую контролирует непризнанная Приднестровская Молдавская Республика. Это произошло в результате войны в начале 90-х годов между Республикой Молдова и самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республикой, которую поддержала Россия.

Украинский молдаванин и артист Иван Люленов рассказал в интервью РБК-Украина (проект Styler), возможна ли война в Молдове и станет ли он на защиту в таком случае.

Возможна ли война в Молдове

"С точки зрения военной аналитики я не могу сказать. Но я вижу, как сильно это пушится информационно для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и в Молдове, и в Украине. Приднестровье - это такая история, которая очень на руку россиянам", - считает Иван.

Со своей стороны парень делает все возможное, чтобы привлечь внимание граждан своей страны к государственному языку и национальной культуре.

"У нас есть комьюнити в Молдове, стендап-клуб. Через это комьюнити я стараюсь продвигать правильные нарративы. Ребята, мое окружение, разделяют мое мнение, они меня поддерживают. Они поддерживают адекватность. То, что мы можем делать, мы делаем информационно", - рассказывает о деятельности Люленов.

Иван Люленов (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

При этом он отмечает, что различные политические силы пытаются на них влиять, чтобы продвигать собственные месседжи.

"Мы отвечаем, что будем независимыми и продвигать то, что считаем нужным. Мы проевропейского вектора, конечно, но скажем это так, как считаем сами", - отмечает парень.

Защита Молдовы в случае войны РФ

Иван Люленов сразу говорит, что это сложный вопрос, о котором он не размышлял. По его мнению, в Молдове есть проблема, которая существенно отличает ее от Украины.

"Украина и Молдова отличаются тем, что в Украине есть национальная идея и исторические столбы. В Молдове с этим труднее, нет у нас прям такой национальной идеи", - думает он.

"У моего друга есть дед, который прожил под правлением пяти властей. Я о том, что в Молдове это очень часто менялось, и ты не знаешь, за что ты воюешь в Молдове. Мы будем стоять за свою семью. Буду ли стоять за свою страну? Не могу ответить на этот вопрос, пока не произойдет тот день", - сказал Иван.

 

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