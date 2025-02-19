"Отримував державні нагороди": український актор розповів про колегу, який нещодавно втік у Росію

Український актор Максим Рягін висловив глибоке розчарування та нерозуміння вчинків деяких своїх колишніх колег, які переїхали до Росії під час повномасштабної війни.

У розмові актор особливо окремо відзначив випадок з Сергієм Лістуновим - своїм колишнім колегою з Харківського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка, який після початку вторгнення працював у театрі і навіть отримував державні нагороди, однак не так давно втік до Росії та почав працювати на пропагандистський режим.

"Мені складно зрозуміти, що відбувається в головах у таких людей. Це справді не вкладається в жодну логіку. Коли ти живеш тут, маєш друзів, близьких, будуєш своє життя в Україні - і раптом обираєш шлях зради, це виглядає абсурдно", - зізнається Максим.

Актор підкреслив, що особливо дивують та обурюють випадки, коли люди, які спочатку навіть демонстрували патріотичну позицію, зрештою обирають бік ворога.

"Особливо, коли людина спочатку йде в Збройні Сили України, а потім їде до Росії… Такі вчинки важко пояснити, і ще важче знайти для них бодай якесь виправдання", - каже Рягін.

"У мене є особистий приклад, який змушує замислитися. Я працював у Харківському театрі імені Шевченка, і разом зі мною там грав актор Сергій Лістунов. Ми разом створювали вистави, працювали пліч-о-пліч. Після початку повномасштабного вторгнення він продовжував грати в театрі, отримував державні нагороди. А потім, у 2023-му чи 2024-му році, він поїхав до Росії. Мало того, він ще й знявся в якомусь пропагандистському проєкті", - додає він.

Рягін не приховує свого розчарування від такої зради, особливо з боку людини, яку він знав особисто та з якою пліч-о-пліч працював на одній сцені.

"І ось коли відбувається таке, ти просто не знаходиш слів. Немає ні виправдань, ні пояснень - лише розчарування. Особливо боляче, коли це людина, яку ти добре знав. Це справді прикро", - каже актор.

Торкаючись питання про перспективу повернення в український культурний простір артистів-зрадників, таких як Руслан Ханумак та інші, Максим висловив переконання, що справедливість має бути на першому місці.

"Я вважаю, що за такі вчинки має бути певний кенселінг, оскільки справедливість повинна бути на першому місці. Звісно, кожен випадок треба розглядати індивідуально, але в цілому хочеться, щоб всі дотримувалися закону і відповідали за свої вчинки. Тому можливість працювати буде не у всіх, і це має бути справедливо, без винятків", - підкреслив він.

Додамо, що у липні 2023 року уродженець Харкова Лістунов разом зі своєю дружиною, акторкою Дар'єю Терновською втекли до Санкт-Петербурга, де заснували власний театр під назвою "Питер". Також вони брали участь у записі російських пропагандистських відеороликів, де ганьбили Україну і українців. Сергій Лістунов і Дар'я Терновська (фото: facebook.com/darja.ternovskaja)

При цьому, на початку російської агресії Терновська на своїй сторінці у Facebook публікувала повідомлення із закликами до миру, використовуючи у тому числі й українську мову. Однак, згодом її позиція різко змінилася.

Лістунов, зі свого боку, з перших днів повномасштабного вторгнення активно поширював в соціальних мережах тези російської пропаганди. На його сторінці регулярно з'являлися публікації, що вихваляють російські православні та державні свята, а в коментарях актор відкрито закликав до "звільнення від фашизму" українських міст і героїзував російських військових, називаваючи їх "цвітом нації". Сергій Лістунов (фото: facebook.com/listunovsv)

Особливо цинічним виглядає той факт, що Лістунов свого часу грав одну з головних ролей - Антона - у виставі "Хлібне перемир'я" за п'єсою Сергія Жадана, яка розповідає про події літа 2014 року на Донбасі.

Обом акторам СБУ заочно повідомила про підозру. Якщо Лістунов та Терновська повернуться в Україну, то сядуть у в’язницю на вісім років. Сергій Лістунов і Дар'я Терновська (фото: facebook.com/darja.ternovskaja)